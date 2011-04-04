Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Я от задумався над тим, як буде виглядати банкрутство (недо-/нео-) банків. Усілякі моно та нео, напевно будуть йти на дно разом з материнською банкою, а от якщо закінчаться гроші у умовного Саприкіна, то Леонідич буде виплачувати за його боргами? За документами ж усі зобов'язання на ньому.
хе-хе... вспомнил я про "путь банка надра" . Мне они помогли в феврале 2014 конвертнуть обильную свежую гривню через 3-хмесячный баксодепо(под 11℅) по курсу, емнип, 9,09 при тогдашнем курсе в местах реальной продажи таких объемов типа 10+ . Когда Фирташа приняли поднялся кипиш, но по сроку баксы я забрал, с "нервами" но с прибылью Так шо... "дайте два"
greenozon написав:не зовсім про банки, але може хто скористає - --- в AliExpress триває розпродаж. Якщо ти планував купувати — краще зробити це зараз, з кешбеком до 5% та знижками до 80%. А ще ділюся ексклюзивними промокодами. Встигни скористатися, їх кількість обмежена.
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