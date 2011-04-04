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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1515151615171518>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 152
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
44
В чотирьох
13%
19
В трьох
11%
17
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
18
В жодному
11%
17
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:31

  jump написав:Новий лідер: який банк обіцяє за річними депозитами у гривні 18,25%

https://minfin.com.ua/ua/2022/06/29/87860282/



в статті серйозний ляп -
"Як писав «Мінфін», на початку червня НБУ різко підвищив облікову ставку з 10% до 15% річних."
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:55

  greenozon написав:
  jump написав:Новий лідер: який банк обіцяє за річними депозитами у гривні 18,25%

https://minfin.com.ua/ua/2022/06/29/87860282/



в статті серйозний ляп -
"Як писав «Мінфін», на початку червня НБУ різко підвищив облікову ставку з 10% до 15% річних."

Дякую! Передала в редакцію.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:58

  greenozon написав:
  jump написав:Новий лідер: який банк обіцяє за річними депозитами у гривні 18,25%

https://minfin.com.ua/ua/2022/06/29/87860282/



в статті серйозний ляп -
"Як писав «Мінфін», на початку червня НБУ різко підвищив облікову ставку з 10% до 15% річних."

Ну да, треба було ж перефразувати: ...дуже різко... з 10% до 25%
але у корра рука здригнуласі :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:27

Я от задумався над тим, як буде виглядати банкрутство (недо-/нео-) банків. Усілякі моно та нео, напевно будуть йти на дно разом з материнською банкою, а от якщо закінчаться гроші у умовного Саприкіна, то Леонідич буде виплачувати за його боргами? За документами ж усі зобов'язання на ньому.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:30

  cohan написав:
..................-povtorit-put-banka-nadra/

ацкий хелл :mrgreen:

хе-хе... вспомнил я про "путь банка надра" .
Мне они помогли в феврале 2014 конвертнуть обильную свежую гривню через 3-хмесячный баксодепо(под 11℅) по курсу, емнип, 9,09 при тогдашнем курсе в местах реальной продажи таких объемов типа 10+ . Когда Фирташа приняли поднялся кипиш, но по сроку баксы я забрал, с "нервами" но с прибылью :)
Так шо... "дайте два"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:49

Re: Байки про банки і не тільки....

самий кращий депозит це бакси під матрасом, приблизно за 3-4 роки дають 50-100% дохідності
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:54

  alex2013a90 написав:самий кращий депозит це бакси під матрасом, приблизно за 3-4 роки дають 50-100% дохідності

Дохідність в грн шолі рахуєте?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:32

  Amethyst написав:
  alex2013a90 написав:самий кращий депозит це бакси під матрасом, приблизно за 3-4 роки дають 50-100% дохідності

Дохідність в грн шолі рахуєте?
не в грн , а в сантиметрах матраса :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:43

Re: Байки про банки і не тільки....

Як учив засновник гілки, гроші рахують в баксах ;)
Як на мене, то в гривні рахувати мона, але врахувати інхляцію... ;)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:13

  greenozon написав:не зовсім про банки, але може хто скористає -
---
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Чорний Ворон
 
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