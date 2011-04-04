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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 чер, 2022 16:51
alex2013a90 написав:
самий кращий депозит це бакси під матрасом, приблизно за 3-4 роки дають 50-100% дохідності
Матрас можуть вкрасти або випотрошити
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Додано: Сер 29 чер, 2022 17:42
Investor_K
швидше у вас випотрошить наша влада різними способами віджиму непосильнонажитого: інфляція, емісія і т.п.
В цій державі тільки валюта, золото. все інше шляпа
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alex2013a90
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