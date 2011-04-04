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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1515151615171518

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 153
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
44
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:51

  alex2013a90 написав:самий кращий депозит це бакси під матрасом, приблизно за 3-4 роки дають 50-100% дохідності

Матрас можуть вкрасти або випотрошити
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:42

Investor_K
швидше у вас випотрошить наша влада різними способами віджиму непосильнонажитого: інфляція, емісія і т.п.
В цій державі тільки валюта налом, золото. все інше шляпа
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:57

  alex2013a90 написав:швидше у вас випотрошить наша влада різними способами віджиму непосильнонажитого: інфляція, емісія і т.п.

В цій державі тільки валюта налом, золото. все інше шляпа

соромлюся запитати :lol: а як ви всюди носите кілограми ваших "валюти налом, золото" - особливо зараз, влітку?
в труселях?

мабуть у вас є табєльноє , погони генерала й охорона 24/7 :lol:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:57

  flysoulfly написав:
  alex2013a90 написав:швидше у вас випотрошить наша влада різними способами віджиму непосильнонажитого: інфляція, емісія і т.п.
В цій державі тільки валюта налом, золото. все інше шляпа

соромлюся запитати :lol: а як ви всюди носите кілограми ваших "валюти налом, золото" - особливо зараз, влітку?
в труселях?
мабуть у вас є табєльноє , погони генерала й охорона 24/7 :lol:

Я думаю товарищь писав про рідний мордор чи даунбас 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:00

Покупать недвигу за рубежом в кризисные моменты в мире и потом сдавать.
Держать на руках минимум нала и минимум на тек. счёте в банке
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:47

  ТИХИЙ написав:
  flysoulfly написав:
  alex2013a90 написав:швидше у вас випотрошить наша влада різними способами віджиму непосильнонажитого: інфляція, емісія і т.п.
В цій державі тільки валюта налом, золото. все інше шляпа

соромлюся запитати :lol: а як ви всюди носите кілограми ваших "валюти налом, золото" - особливо зараз, влітку?
в труселях?
мабуть у вас є табєльноє , погони генерала й охорона 24/7 :lol:

Я думаю товарищь писав про рідний мордор чи даунбас 8)

нажаль це не про мордор і не про даунбас... хоча думаю у них те саме
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:31

Итого...
я так понял, на сегодняшний момент для передержки грн на 1 месяц выгоднее всего % у Січовиків, и ничего там за месяц не случится.
А вот со 2м и 3м призовыми местами :( не могу определиться. Кто поможет?

(купить сейчас валюту,недвигу итп предлагать не надо)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:45

flysoulfly
Help yourself :)

RWS, CIB...
https://tables.finance.ua/ua/credit_dep ... H&sort=0.1

Рада!
Депозит "На Сме₽ть орків"
https://www.radabank.com.ua/ua/deposit-na-smert-orkiv/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:09

  flysoulfly написав:Итого...
я так понял, на сегодняшний момент для передержки грн на 1 месяц выгоднее всего % у Січовиків, и ничего там за месяц не случится.
А вот со 2м и 3м призовыми местами :( не могу определиться. Кто поможет?

(купить сейчас валюту,недвигу итп предлагать не надо)


агропросперис 15%, вход выход СЭПом, имнимум 3е место, ибо в Клиринговый выйти нельзя

РВС может второе, но не пользуюсь
cohan
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