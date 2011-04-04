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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 чер, 2022 16:51
alex2013a90 написав:
самий кращий депозит це бакси під матрасом, приблизно за 3-4 роки дають 50-100% дохідності
Матрас можуть вкрасти або випотрошити
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Investor_K
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Додано: Сер 29 чер, 2022 17:42
Investor_K
швидше у вас випотрошить наша влада різними способами віджиму непосильнонажитого: інфляція, емісія і т.п.
В цій державі тільки валюта налом, золото. все інше шляпа
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alex2013a90
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Додано: Сер 29 чер, 2022 19:57
alex2013a90 написав:
швидше у вас випотрошить наша влада різними способами віджиму непосильнонажитого: інфляція, емісія і т.п.
В цій державі тільки валюта налом, золото. все інше шляпа
соромлюся запитати
а як ви всюди носите кілограми ваших "валюти налом, золото" - особливо зараз, влітку?
в труселях?
мабуть у вас є табєльноє , погони генерала й охорона 24/7
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 чер, 2022 20:57
flysoulfly написав: alex2013a90 написав:
швидше у вас випотрошить наша влада різними способами віджиму непосильнонажитого: інфляція, емісія і т.п.
В цій державі тільки валюта налом, золото. все інше шляпа
соромлюся запитати
а як ви всюди носите кілограми ваших "валюти налом, золото" - особливо зараз, влітку?
в труселях?
мабуть у вас є табєльноє , погони генерала й охорона 24/7
Я думаю товарищь
писав про рідний мордор чи даунбас
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ТИХИЙ
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Додано: Сер 29 чер, 2022 21:00
Покупать недвигу за рубежом в кризисные моменты в мире и потом сдавать.
Держать на руках минимум нала и минимум на тек. счёте в банке
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 30 чер, 2022 08:47
ТИХИЙ написав: flysoulfly написав: alex2013a90 написав:
швидше у вас випотрошить наша влада різними способами віджиму непосильнонажитого: інфляція, емісія і т.п.
В цій державі тільки валюта налом, золото. все інше шляпа
соромлюся запитати
а як ви всюди носите кілограми ваших "валюти налом, золото" - особливо зараз, влітку?
в труселях?
мабуть у вас є табєльноє , погони генерала й охорона 24/7
Я думаю товарищь
писав про рідний мордор чи даунбас
нажаль це не про мордор і не про даунбас... хоча думаю у них те саме
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alex2013a90
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Додано: Чет 30 чер, 2022 09:31
Итого...
я так понял, на сегодняшний момент для передержки грн на 1 месяц выгоднее всего % у Січовиків, и ничего там за месяц не случится.
А вот со 2м и 3м призовыми местами
не могу определиться. Кто поможет?
(купить сейчас валюту,недвигу итп предлагать не надо)
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flysoulfly
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Додано: Чет 30 чер, 2022 09:45
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greenozon
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:09
flysoulfly написав:
Итого...
я так понял, на сегодняшний момент для передержки грн на 1 месяц выгоднее всего % у Січовиків, и ничего там за месяц не случится.
А вот со 2м и 3м призовыми местами
не могу определиться. Кто поможет?
(купить сейчас валюту,недвигу итп предлагать не надо)
агропросперис 15%, вход выход СЭПом, имнимум 3е место, ибо в Клиринговый выйти нельзя
РВС может второе, но не пользуюсь
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