Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Хто любить сторонні КБ сервіси, код для МегаБонусу (https://megabonus.com/) ---- Началась пора летних распродаж, и мы хотим, чтобы ваши покупки выли выгоднее. Поэтому дарим вам личный промокод на максимальный кэшбэк.
9hR1
После активации промокода ваш уровень в программе лояльности станет максимальным на три дня! Это значит, что вы получите до +50% кэшбэка!