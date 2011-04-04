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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 153
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
44
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:47

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:51

  cohan написав:агропросперис 15%, вход выход СЭПом, имнимум 3е место, ибо в Клиринговый выйти нельзя.
РВС может второе, но не пользуюсь
  greenozon написав: RWS, CIB...
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я :D "Helpless" https://m.youtube.com/watch?v=ESXTQ-dGMc8 .

спасибо за инфу.
ЭТИ лидеры ,к сожалению, для моих обстоятельств не подходят.
flysoulfly
 
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