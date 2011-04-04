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Доброго дня, шановні форумчани! Написала вже на профільній гілці, але можливо у когось тут будуть ідеї... У мене був відкритий депозит в Аккорд-банку. Строк депозиту закінчився. На жаль я не відкрила інтернет-банкінг вчасно. Також на даний момент не маю доступу до своєї картки. Фізично прийти до банку теж не можу, бо за кордоном. Як можна відкрити інтернет-банкінг без картки? Як отримати доступ до своїх коштів?