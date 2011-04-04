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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 153
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
44
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:47

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:51

  cohan написав:агропросперис 15%, вход выход СЭПом, имнимум 3е место, ибо в Клиринговый выйти нельзя.
РВС может второе, но не пользуюсь
  greenozon написав: RWS, CIB...
https://tables.finance.ua/ua/credit_dep ... H&sort=0.1

Рада! Депозит "На Сме₽ть орків" https://www.radabank.com.ua/ua/deposit-na-smert-orkiv/

Help yourself :)
я :D "Helpless" https://m.youtube.com/watch?v=ESXTQ-dGMc8 .

спасибо за инфу! (просто все сводные таблицы неточные, неполные)

ЭТИ лидеры ,к сожалению, для моих обстоятельств не подходят.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 15:05

Re: Байки про банки і не тільки....

Доброго дня, шановні форумчани!
Написала вже на профільній гілці, але можливо у когось тут будуть ідеї...
У мене був відкритий депозит в Аккорд-банку. Строк депозиту закінчився. На жаль я не відкрила інтернет-банкінг вчасно. Також на даний момент не маю доступу до своєї картки. Фізично прийти до банку теж не можу, бо за кордоном.
Як можна відкрити інтернет-банкінг без картки? Як отримати доступ до своїх коштів?
fanta
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:47

Основні проблеми банків
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:30

flysoulfly
ще тут можете поритись, свіжі дані

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:15

  flysoulfly написав:завод?
скорее slaughterhouse...

Нам всё вернули: труд, коммуникации,
Весь шумный социальный непокой.
Теперь тоскую я по изоляции
С её простой, уютной пустотой.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:24

Re: Байки про банки і не тільки....

https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... zone-riska
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 23:41

занимаемся финмониторингом

Зображення
как думаете пацаны с пумбом смогут порешать стоит доверять?
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 07:27

wtfмогут, рисуют любие справки о доходах и принимают вас в свой штат.
потом по налоговой проверите, вилезло оно или нет и нет ли нужди декларировать.
во всякой структуре есть дирка и лень сотрудников - на етом и играют, а может просто блеф - кидок на деньги.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:16

  klug написав:Я от задумався над тим, як буде виглядати банкрутство (недо-/нео-) банків. Усілякі моно та нео, напевно будуть йти на дно разом з материнською банкою, а от якщо закінчаться гроші у умовного Саприкіна, то Леонідич буде виплачувати за його боргами? За документами ж усі зобов'язання на ньому.

Как может выглядеть банкротство мобильного приложения? Мегабанк уже 1 месяц, как усоп, а приложение тудубанк до сих пор живо. Не удивлюсь, если оболочка в виде приложения мигрирует на другую основу, как уже недавно успешно продемонстрировал Сапрыкин.
Bosstone
 
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