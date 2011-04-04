Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Доброго дня, шановні форумчани! Написала вже на профільній гілці, але можливо у когось тут будуть ідеї... У мене був відкритий депозит в Аккорд-банку. Строк депозиту закінчився. На жаль я не відкрила інтернет-банкінг вчасно. Також на даний момент не маю доступу до своєї картки. Фізично прийти до банку теж не можу, бо за кордоном. Як можна відкрити інтернет-банкінг без картки? Як отримати доступ до своїх коштів?
wtfмогут, рисуют любие справки о доходах и принимают вас в свой штат. потом по налоговой проверите, вилезло оно или нет и нет ли нужди декларировать. во всякой структуре есть дирка и лень сотрудников - на етом и играют, а может просто блеф - кидок на деньги.
klug написав:Я от задумався над тим, як буде виглядати банкрутство (недо-/нео-) банків. Усілякі моно та нео, напевно будуть йти на дно разом з материнською банкою, а от якщо закінчаться гроші у умовного Саприкіна, то Леонідич буде виплачувати за його боргами? За документами ж усі зобов'язання на ньому.
Как может выглядеть банкротство мобильного приложения? Мегабанк уже 1 месяц, как усоп, а приложение тудубанк до сих пор живо. Не удивлюсь, если оболочка в виде приложения мигрирует на другую основу, как уже недавно успешно продемонстрировал Сапрыкин.