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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 лип, 2022 13:26
Bosstone
И что - там можно пополнять, пересылать, платить?
Или в каком оно виде "живо"?
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Vorlon
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Додано: Суб 02 лип, 2022 13:30
Bosstone написав:
Мегабанк уже 1 месяц, как усоп, а приложение тудубанк до сих пор живо. Не удивлюсь, если оболочка в виде приложения мигрирует на другую основу, как уже недавно успешно продемонстрировал Сапрыкин.
Это что за приложение такое "Сапрыкин"? Какой банк? Расскажите непосвященным подробнее пожалуйста.
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striped
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Додано: Суб 02 лип, 2022 13:31
Vorlon написав:Bosstone
И что - там можно пополнять, пересылать, платить?
Или в каком оно виде "живо"?
Да, можно пополнять карту и любоваться выпиской. Наверняка расходные операции заблокированы, но у меня там уже пустой счет, поэтому нет возможности это проверить.
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Bosstone
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Додано: Суб 02 лип, 2022 13:33
striped написав: Bosstone написав:
Мегабанк уже 1 месяц, как усоп, а приложение тудубанк до сих пор живо. Не удивлюсь, если оболочка в виде приложения мигрирует на другую основу, как уже недавно успешно продемонстрировал Сапрыкин.
Это что за приложение такое "Сапрыкин"? Какой банк? Расскажите непосвященным подробнее пожалуйста.
Спортбанк. Мигрировал с Окси-банка на ТАС.
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Bosstone
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Додано: Суб 02 лип, 2022 13:34
Bosstone написав: striped написав: Bosstone написав:
Мегабанк уже 1 месяц, как усоп, а приложение тудубанк до сих пор живо. Не удивлюсь, если оболочка в виде приложения мигрирует на другую основу, как уже недавно успешно продемонстрировал Сапрыкин.
Это что за приложение такое "Сапрыкин"? Какой банк? Расскажите непосвященным подробнее пожалуйста.
Спортбанк. Мигрировал с Окси-банка на ТАС.
спортбанк - это аутсорсный сервис.
тодобанк - это проект самого мега.
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Додано: Суб 02 лип, 2022 13:47
Bosstone написав: klug написав:
Я от задумався над тим, як буде виглядати банкрутство (недо-/нео-) банків. Усілякі моно та нео, напевно будуть йти на дно разом з материнською банкою, а от якщо закінчаться гроші у умовного Саприкіна, то Леонідич буде виплачувати за його боргами? За документами ж усі зобов'язання на ньому.
Как может выглядеть банкротство мобильного приложения? Мегабанк уже 1 месяц, как усоп, а приложение тудубанк до сих пор живо. Не удивлюсь, если оболочка в виде приложения мигрирует на другую основу, как уже недавно успешно продемонстрировал Сапрыкин.
Питання ж навпаки стояло: юридично для нас Саприкіна не існує; у той же час, в межах ТАСу у Саприкіна своя бухгалтерія; якщо одного дня СЛТ виявить, що та бухгалтерія пішла у мінус при тому, що ТАС все ще здоровий. Тобто у Саприкіна грошей немає, але він набрав зобов'язань на ім'я СЛТ. Як би далі могли розвиватися події? З мінусом він вже навряд чи кудись зміг би мігрувати.
Щодо TODO, то приклад невдалий. Те, що він кудись впускає, найімовірніше пов'язано з тим, що співробітники Мега не дуже йдуть на співпрацю з Фондом і досі не надали їм повний доступ до інфраструктури. TODO ніколи не існував у вигляді хоч якось відокремленої від Мега сутності, а був просто ІБ, який прикидався необанком для зовнішнього спостерігача, тому там немає чому мігрувати.
P.S. Саприкін та його Спорт взяті для прикладу чисто ілюстративно, як найбільш незалежний із сучасних українських необанків. Питання жодним чином не пов'язано з економікою реального проєкту.
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