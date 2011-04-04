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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 03 лип, 2022 20:15
Игорь Алексеевич написав: IMPRINTER написав: Игорь Алексеевич написав:
А как сейчас банки на депозит берут дол. любые или с заморочками - типа старые, помятые, потёртые и т.д?
В Европе тоже такие заморочки, типы не хотим брать, типа с пятнами или потёртые??
иностранная валюта воспринимается как товар, поэтому требования к ее ветхости выше, чем к национальной. В Европе, где евро - национальная валюта там у вас примут любые тряпки равно как и у нас любые тряпки-гривны.
Спасибо)
Я понимаю, что евро в Европе принимают в любом состоянии. Просто до войны банки 100 баксов минут пять крутили и всё искали к чему придраться, хотя отдавали всегда типа бакс нормальный, а через 5 минут уже его не принимают, появилась ..... херня...
А предположим в Польше тоже его крутят минут пять или не принимают, когда действительно он уже уставший??
з тряпками доларами - це в турцію чи єгипет...
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Додано: Нед 03 лип, 2022 20:38
Какие банки позволяют пополнить долл счет Револют с долл. карты?
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