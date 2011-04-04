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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1518151915201521

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 153
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
44
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 16:38

  alex_dvornichenko написав:
  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.


Сколько комисия ? Как думаете сумы в десятках тыс. тоже можно снять в евро ?

А что есть какие то ограничения на вход? Я знаю только про ограничения на выход!


Так что на выход по ограничениям ?
Скилько евриков за день можно снять ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 18:49

А как сейчас банки на депозит берут дол. любые или с заморочками - типа старые, помятые, потёртые и т.д?
В Европе тоже такие заморочки, типы не хотим брать, типа с пятнами или потёртые??
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 19:12

  Игорь Алексеевич написав:А как сейчас банки на депозит берут дол. любые или с заморочками - типа старые, помятые, потёртые и т.д?
В Европе тоже такие заморочки, типы не хотим брать, типа с пятнами или потёртые??


иностранная валюта воспринимается как товар, поэтому требования к ее ветхости выше, чем к национальной. В Европе, где евро - национальная валюта там у вас примут любые тряпки равно как и у нас любые тряпки-гривны.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 19:21

  IMPRINTER написав:
  Игорь Алексеевич написав:А как сейчас банки на депозит берут дол. любые или с заморочками - типа старые, помятые, потёртые и т.д?
В Европе тоже такие заморочки, типы не хотим брать, типа с пятнами или потёртые??


иностранная валюта воспринимается как товар, поэтому требования к ее ветхости выше, чем к национальной. В Европе, где евро - национальная валюта там у вас примут любые тряпки равно как и у нас любые тряпки-гривны.


Спасибо)
Я понимаю, что евро в Европе принимают в любом состоянии. Просто до войны банки 100 баксов минут пять крутили и всё искали к чему придраться, хотя отдавали всегда типа бакс нормальный, а через 5 минут уже его не принимают, появилась .....
А предположим в Польше тоже его крутят минут пять или не принимают, когда действительно он уже уставший??
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:10

Игорь Алексеевич

В кошерной Европе тот доллар в глаза не видели никогда - они не открывают вклады в валюте отличной от евро. Да и менять доллар в Европе невыгодно, я никогда не ездил в Европу даже в страны неврозоны с долларом, поэтому ответить не могут. Думаю, тоже все зависит индивидуально, но наверное более либерально.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:15

  Игорь Алексеевич написав:
  IMPRINTER написав:
  Игорь Алексеевич написав:А как сейчас банки на депозит берут дол. любые или с заморочками - типа старые, помятые, потёртые и т.д?
В Европе тоже такие заморочки, типы не хотим брать, типа с пятнами или потёртые??


иностранная валюта воспринимается как товар, поэтому требования к ее ветхости выше, чем к национальной. В Европе, где евро - национальная валюта там у вас примут любые тряпки равно как и у нас любые тряпки-гривны.


Спасибо)
Я понимаю, что евро в Европе принимают в любом состоянии. Просто до войны банки 100 баксов минут пять крутили и всё искали к чему придраться, хотя отдавали всегда типа бакс нормальный, а через 5 минут уже его не принимают, появилась .....
А предположим в Польше тоже его крутят минут пять или не принимают, когда действительно он уже уставший??


з тряпками доларами - це в турцію чи єгипет...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:19

  Хомякоид написав: Так что на выход по ограничениям ?
Скилько евриков за день можно снять ?

Выход за границу, внутри Украины снять можно без ограничений. Именно снять ! Купить сложнее.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:38

Какие банки позволяют пополнить долл счет Револют с долл. карты?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 21:26

  Игорь Алексеевич написав:А как сейчас банки на депозит берут дол. любые или с заморочками - типа старые, помятые, потёртые и т.д?
В Европе тоже такие заморочки, типы не хотим брать, типа с пятнами или потёртые??
У меня не было с этим проблем, брали всё. Лишь в Беларуси проблемно - как в нумизматический музей. В Европе, как и у нас, выгоднее курс в обменках. Банки могут добавлять к курсу комиссию, о которой не предупредить, всегда уточняйте. Если вроде обменок как бы нет, можно спросить у местных где поменять. Так в некоторых городках Дании это были кафе, где меняли бармены, как правило азиаты.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:06

Re: Байки про банки і не тільки....

Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)
ihorsic
 
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