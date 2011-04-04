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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 03 лип, 2022 16:38
alex_dvornichenko написав: Хомякоид написав: Investor_K написав:
Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.
Сколько комисия ? Как думаете сумы в десятках тыс. тоже можно снять в евро ?
А что есть какие то ограничения на вход? Я знаю только про ограничения на выход!
Так что на выход по ограничениям ?
Скилько евриков за день можно снять ?
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Додано: Нед 03 лип, 2022 18:49
А как сейчас банки на депозит берут дол. любые или с заморочками - типа старые, помятые, потёртые и т.д?
В Европе тоже такие заморочки, типы не хотим брать, типа с пятнами или потёртые??
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 03 лип, 2022 19:12
Игорь Алексеевич написав:
А как сейчас банки на депозит берут дол. любые или с заморочками - типа старые, помятые, потёртые и т.д?
В Европе тоже такие заморочки, типы не хотим брать, типа с пятнами или потёртые??
иностранная валюта воспринимается как товар, поэтому требования к ее ветхости выше, чем к национальной. В Европе, где евро - национальная валюта там у вас примут любые тряпки равно как и у нас любые тряпки-гривны.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 19:21
IMPRINTER написав: Игорь Алексеевич написав:
А как сейчас банки на депозит берут дол. любые или с заморочками - типа старые, помятые, потёртые и т.д?
В Европе тоже такие заморочки, типы не хотим брать, типа с пятнами или потёртые??
иностранная валюта воспринимается как товар, поэтому требования к ее ветхости выше, чем к национальной. В Европе, где евро - национальная валюта там у вас примут любые тряпки равно как и у нас любые тряпки-гривны.
Спасибо)
Я понимаю, что евро в Европе принимают в любом состоянии. Просто до войны банки 100 баксов минут пять крутили и всё искали к чему придраться, хотя отдавали всегда типа бакс нормальный, а через 5 минут уже его не принимают, появилась .....
А предположим в Польше тоже его крутят минут пять или не принимают, когда действительно он уже уставший??
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Додано: Нед 03 лип, 2022 20:10
Игорь Алексеевич
В кошерной Европе тот доллар в глаза не видели никогда - они не открывают вклады в валюте отличной от евро. Да и менять доллар в Европе невыгодно, я никогда не ездил в Европу даже в страны неврозоны с долларом, поэтому ответить не могут. Думаю, тоже все зависит индивидуально, но наверное более либерально.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 20:15
Игорь Алексеевич написав: IMPRINTER написав: Игорь Алексеевич написав:
А как сейчас банки на депозит берут дол. любые или с заморочками - типа старые, помятые, потёртые и т.д?
В Европе тоже такие заморочки, типы не хотим брать, типа с пятнами или потёртые??
иностранная валюта воспринимается как товар, поэтому требования к ее ветхости выше, чем к национальной. В Европе, где евро - национальная валюта там у вас примут любые тряпки равно как и у нас любые тряпки-гривны.
Спасибо)
Я понимаю, что евро в Европе принимают в любом состоянии. Просто до войны банки 100 баксов минут пять крутили и всё искали к чему придраться, хотя отдавали всегда типа бакс нормальный, а через 5 минут уже его не принимают, появилась .....
А предположим в Польше тоже его крутят минут пять или не принимают, когда действительно он уже уставший??
з тряпками доларами - це в турцію чи єгипет...
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Додано: Нед 03 лип, 2022 20:19
Хомякоид написав:
Так что на выход по ограничениям ?
Скилько евриков за день можно снять ?
Выход за границу, внутри Украины снять можно без ограничений. Именно снять ! Купить сложнее.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 20:38
Какие банки позволяют пополнить долл счет Револют с долл. карты?
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Додано: Нед 03 лип, 2022 21:26
Игорь Алексеевич написав:
А как сейчас банки на депозит берут дол. любые или с заморочками - типа старые, помятые, потёртые и т.д?
В Европе тоже такие заморочки, типы не хотим брать, типа с пятнами или потёртые??
У меня не было с этим проблем, брали всё. Лишь в Беларуси проблемно - как в нумизматический музей. В Европе, как и у нас, выгоднее курс в обменках. Банки могут добавлять к курсу комиссию, о которой не предупредить, всегда уточняйте. Если вроде обменок как бы нет, можно спросить у местных где поменять. Так в некоторых городках Дании это были кафе, где меняли бармены, как правило азиаты.
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Додано: Пон 04 лип, 2022 15:06
Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)
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