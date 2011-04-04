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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 лип, 2022 15:08
Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)
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ihorsic
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Додано: Пон 04 лип, 2022 16:11
ihorsic написав:
Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)
>>> підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу?
вывезти или самому или "челноками".
>>> (Резиденту Польщі. Не українцю!)
не имеет никакого значения.
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_hunter
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Додано: Пон 04 лип, 2022 16:38
ihorsic написав:
Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)
Можливо через Кредобанк є варіанти, поцікавтесь.
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Electron
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Додано: Вів 05 лип, 2022 09:51
Electron написав: ihorsic написав:
Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)
Можливо через Кредобанк є варіанти, поцікавтесь.
або через Idea банк.
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flysoulfly
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Додано: Вів 05 лип, 2022 10:00
Игорь Алексеевич написав:
А как сейчас банки на депозит берут дол. любые или с заморочками - типа старые, помятые, потёртые и т.д?
надо проверять эмпирически.
помню, давненько, я после кучи неудачных попыток в разных банках таки втюхал на депо европятисотку с нахреноторванным куском типа около 2 кв.см.
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flysoulfly
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