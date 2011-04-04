RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1519152015211522

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 153
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
44
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:08

Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)
ihorsic
 
Повідомлень: 637
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:11

  ihorsic написав:Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)

>>> підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу?
вывезти или самому или "челноками".

>>> (Резиденту Польщі. Не українцю!)
не имеет никакого значения.
_hunter
 
Повідомлень: 7016
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:38

  ihorsic написав:Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)


Можливо через Кредобанк є варіанти, поцікавтесь.
Electron
 
Повідомлень: 384
З нами з: 01.04.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:51

  Electron написав:
  ihorsic написав:Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)


Можливо через Кредобанк є варіанти, поцікавтесь.

або через Idea банк.
flysoulfly
 
Повідомлень: 616
З нами з: 13.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:00

  Игорь Алексеевич написав:А как сейчас банки на депозит берут дол. любые или с заморочками - типа старые, помятые, потёртые и т.д?
надо проверять эмпирически.
помню, давненько, я после кучи неудачных попыток в разных банках таки втюхал на депо европятисотку с нахреноторванным куском типа около 2 кв.см.
flysoulfly
 
Повідомлень: 616
З нами з: 13.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1519152015211522
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 239045
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 98460
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 30033
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.