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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 153
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
44
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:08

Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:11

  ihorsic написав:Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)

>>> підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу?
вывезти или самому или "челноками".

>>> (Резиденту Польщі. Не українцю!)
не имеет никакого значения.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:38

  ihorsic написав:Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)


Можливо через Кредобанк є варіанти, поцікавтесь.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:51

  Electron написав:
  ihorsic написав:Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)


Можливо через Кредобанк є варіанти, поцікавтесь.

або через Idea банк.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:00

  Игорь Алексеевич написав:А как сейчас банки на депозит берут дол. любые или с заморочками - типа старые, помятые, потёртые и т.д?
надо проверять эмпирически.
помню, давненько, я после кучи неудачных попыток в разных банках таки втюхал на депо европятисотку с нахреноторванным куском типа около 2 кв.см.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:19

  klug написав:
  Evgeny написав:Форвард - немного снизил ставки.

Куратор?

и разведка https://biz.liga.net/all/all/novosti/ar ... gressii-rf
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Мизантрóп написав:и разведка https://biz.liga.net/all/all/novosti/ar ... gressii-rf

Вже Форвард.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:35

  Мизантрóп написав:
  klug написав:
  Evgeny написав:Форвард - немного снизил ставки.

Куратор?

и разведка https://biz.liga.net/all/all/novosti/ar ... gressii-rf


цікаво чому лише частину активів арештували, адже це далеко не повний список,
є десятки відділень і тд і тп

https://forward-bank.com/about/otdeleniya_bankomaty/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:46

  greenozon написав:
цікаво чому лише частину активів арештували, адже це далеко не повний список,
є десятки відділень і тд і тп

https://forward-bank.com/about/otdeleniya_bankomaty/


отделения в аренде обычно
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 14:12

  Zochan написав:
Мизантрóп написав:и разведка https://biz.liga.net/all/all/novosti/ar ... gressii-rf

Вже Форвард.

НБУ 8 років не помічав, а СБУ усього за 4 місяці знайшли. Альфі поки вистачає проплачувати режим невидимості?

  cohan написав:отделения в аренде обычно

Особливо у цієї шараги, де у багатьох регіонах вони були представлені столиком під ларком з цигарками.
klug
 
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