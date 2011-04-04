Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 лип, 2022 15:08
Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)
ihorsic
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Додано: Пон 04 лип, 2022 16:11
ihorsic написав:
Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)
>>> підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу?
вывезти или самому или "челноками".
>>> (Резиденту Польщі. Не українцю!)
не имеет никакого значения.
_hunter
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Додано: Пон 04 лип, 2022 16:38
ihorsic написав:
Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)
Можливо через Кредобанк є варіанти, поцікавтесь.
Electron
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Додано: Вів 05 лип, 2022 09:51
Electron написав: ihorsic написав:
Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)
Можливо через Кредобанк є варіанти, поцікавтесь.
або через Idea банк.
flysoulfly
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Додано: Вів 05 лип, 2022 10:00
Игорь Алексеевич написав:
А как сейчас банки на депозит берут дол. любые или с заморочками - типа старые, помятые, потёртые и т.д?
надо проверять эмпирически.
помню, давненько, я после кучи неудачных попыток в разных банках таки втюхал на депо европятисотку с нахреноторванным куском типа около 2 кв.см.
flysoulfly
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Додано: Вів 05 лип, 2022 12:19
klug написав: Evgeny написав:
Форвард - немного снизил ставки.
Куратор?
и разведка
https://biz.liga.net/all/all/novosti/ar ... gressii-rf
Мизантрóп
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Додано: Вів 05 лип, 2022 13:01
Zochan
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Додано: Вів 05 лип, 2022 13:35
цікаво чому лише частину активів арештували, адже це далеко не повний список,
є десятки відділень і тд і тп
https://forward-bank.com/about/otdeleniya_bankomaty/
greenozon
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Додано: Вів 05 лип, 2022 13:46
отделения в аренде обычно
cohan
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Додано: Вів 05 лип, 2022 14:12
Zochan написав:
Вже Форвард.
НБУ 8 років не помічав, а СБУ усього за 4 місяці знайшли. Альфі поки вистачає проплачувати режим невидимості?
cohan написав:
отделения в аренде обычно
Особливо у цієї шараги, де у багатьох регіонах вони були представлені столиком під ларком з цигарками.
klug
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