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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 лип, 2022 14:55
klug написав: Zochan написав:
Вже Форвард.
cohan написав:
отделения в аренде обычно
Особливо у цієї шараги, де у багатьох регіонах вони були представлені столиком під ларком з цигарками
.
точняк!
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