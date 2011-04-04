точняк!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 лип, 2022 14:55
Додано: Вів 05 лип, 2022 19:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Что-то евро резко поник, а там и нефть с газом в пике пошли.
Дайте объективную оценку и прогноз до конца лета/осени.
Додано: Вів 05 лип, 2022 20:01
Re: Байки про банки і не тільки....
Как раз имеет: нерезиденту можно отправить с привата до 15 тыс. грн/мес с аккаунта, курс чудесный, до 30 тыс. на карту.
Резиденту же придется с этой суммы оплатить налоги - но это в случае любого перевода, так что да, резиденту, если он не хочет платить за этот перевод налоги, то верно: самому, челноками, переданной украинской картой (или добавленной в эпл/Гугл Пэй) под снятие из банкомата, и т.п. - зависит от условий.
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