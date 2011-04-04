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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1520152115221523

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 153
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
44
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 14:55

  klug написав:
  Zochan написав:Вже Форвард.

  cohan написав:отделения в аренде обычно

Особливо у цієї шараги, де у багатьох регіонах вони були представлені столиком під ларком з цигарками .
точняк! :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:55

Re: Байки про банки і не тільки....

Что-то евро резко поник, а там и нефть с газом в пике пошли.
Дайте объективную оценку и прогноз до конца лета/осени.
all27
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:01

Re: Байки про банки і не тільки....

_hunter написав:
  ihorsic написав:Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)

>>> підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу?
вывезти или самому или "челноками".

>>> (Резиденту Польщі. Не українцю!)
не имеет никакого значения.


Как раз имеет: нерезиденту можно отправить с привата до 15 тыс. грн/мес с аккаунта, курс чудесный, до 30 тыс. на карту.

Резиденту же придется с этой суммы оплатить налоги - но это в случае любого перевода, так что да, резиденту, если он не хочет платить за этот перевод налоги, то верно: самому, челноками, переданной украинской картой (или добавленной в эпл/Гугл Пэй) под снятие из банкомата, и т.п. - зависит от условий.
sanyok
 
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