RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1520152115221523

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 153
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
44
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 14:55

  klug написав:
  Zochan написав:Вже Форвард.

  cohan написав:отделения в аренде обычно

Особливо у цієї шараги, де у багатьох регіонах вони були представлені столиком під ларком з цигарками .
точняк! :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 650
З нами з: 13.01.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:55

Re: Байки про банки і не тільки....

Что-то евро резко поник, а там и нефть с газом в пике пошли.
Дайте объективную оценку и прогноз до конца лета/осени.
all27
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 02.02.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:01

Re: Байки про банки і не тільки....

_hunter написав:
  ihorsic написав:Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)

>>> підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу?
вывезти или самому или "челноками".

>>> (Резиденту Польщі. Не українцю!)
не имеет никакого значения.


Как раз имеет: нерезиденту можно отправить с привата до 15 тыс. грн/мес с аккаунта, курс чудесный, до 30 тыс. на карту.

Резиденту же придется с этой суммы оплатить налоги - но это в случае любого перевода, так что да, резиденту, если он не хочет платить за этот перевод налоги, то верно: самому, челноками, переданной украинской картой (или добавленной в эпл/Гугл Пэй) под снятие из банкомата, и т.п. - зависит от условий.
sanyok
 
Повідомлень: 188
З нами з: 15.02.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:07

  all27 написав:Что-то евро резко поник, а там и нефть с газом в пике пошли.
Дайте объективную оценку и прогноз до конца лета/осени.


В Германии торговый баланс (экспорт-импорт) резко провалился в дефицит, при этом уровни минимальны за 30 лет. Вероятно, это связано с высокими ценами на энергетику, которая делает совокупный импорт дорогим, но в связи с замедлением мировой экономики, замедляется импорт товаров, что сокращает деловую активность в Германии и ЕС.
Здесь стоит отметить, что курс евро опирался на профицит торгового баланса ЕС - это создавало спрос на евро для покупки европейских товаров, теперь этой опоры нет, а монетарная политика ЕЦБ остаётся крайне мягкой.
В долгосрочной перспективе евро ждёт дальнейшее ослабление.


На сегодняшний день спрос на национальную валюту в большей степени определяется спросом на финансовые активы номинированные в этой валюте т. к. финансовый рынок сейчас гораздо больше товарного.
С этой точки зрения спрос на евро также слаб т. к. реальная доходность (грубо, ставка -годовая инфляция) облигаций ЕС на историческом минимуме и это продлится еще какое-то время, также слаб спрос на европейские акции.
Например, капитализация фондового рынка Германии всего 2% от капитализации мирового фондового рынка. Заметен чёткий нисходящий тренд с 2017 года.
На мой взгляд, в долгосрочной перспективе у евро шансов на рост нет.


Без учета электроэнергии торговый баланс ЕС выглядит ужасно - глубокий дефицит! Без дешевой энергетики ЕС превратился в чистого импортера - это последний гвоздь в крышку гроба крепкого евро.


https://t.me/khtrader/6122
и дальше

Европа украинизируется :)

Нефть, газ, и комоды валятся на ожидании новых ло*даунов, и/или рецессии (падение спроса на всё)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16193
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9330 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:12

Перевод валюты в Канаду

Вопрос: есть ли возможность перевести валюту друзьям заграницу (Канада)? Им нужна наличка. С укр. карты в ихнем канадском банке сказали снять нельзя. Я зашел в наш банк, сказали что вывод валюты из Украины (напр. SWIFTом) запретил нацбанк. Есть ли какие либо обходные маневры: напр. PayPal? Если да, то хотелось бы узнать детали: какие комиссии, как их минимизировать?
gritzko
 
Повідомлень: 55
З нами з: 29.07.09
Подякував: 60 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:28

  gritzko написав:Вопрос: есть ли возможность перевести валюту друзьям заграницу (Канада)? Им нужна наличка. С укр. карты в ихнем канадском банке сказали снять нельзя. Я зашел в наш банк, сказали что вывод валюты из Украины (напр. SWIFTом) запретил нацбанк. Есть ли какие либо обходные маневры: напр. PayPal? Если да, то хотелось бы узнать детали: какие комиссии, как их минимизировать?


c долларовых карточек, если доллары предварительно куплены и положены на карточку, никто по идее и не отменял переводить обычным переводом по номеру карты, но эквивалент до 100 тыс грн месяц. (т.е. если нет конвертаций, то должно вроде пройти; плюс вероятна комиссия пару процентов за перевод за границу). Но такие переводы скорее всего не интересны людям - просто люди хотят сразу гривню переводить на алтынбанки, georgiaBank и так далее - вроде некоторым хитрожепым промышленным паразитам еще даже удается.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3528
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1724 раз.
Подякували: 1577 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1520152115221523
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gritzko і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 239115
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 98476
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 30042
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3528)
07.07.2022 17:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.