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ihorsic написав:Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)
>>> підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? вывезти или самому или "челноками".
>>> (Резиденту Польщі. Не українцю!) не имеет никакого значения.
Как раз имеет: нерезиденту можно отправить с привата до 15 тыс. грн/мес с аккаунта, курс чудесный, до 30 тыс. на карту.
Резиденту же придется с этой суммы оплатить налоги - но это в случае любого перевода, так что да, резиденту, если он не хочет платить за этот перевод налоги, то верно: самому, челноками, переданной украинской картой (или добавленной в эпл/Гугл Пэй) под снятие из банкомата, и т.п. - зависит от условий.
all27 написав:Что-то евро резко поник, а там и нефть с газом в пике пошли. Дайте объективную оценку и прогноз до конца лета/осени.
В Германии торговый баланс (экспорт-импорт) резко провалился в дефицит, при этом уровни минимальны за 30 лет. Вероятно, это связано с высокими ценами на энергетику, которая делает совокупный импорт дорогим, но в связи с замедлением мировой экономики, замедляется импорт товаров, что сокращает деловую активность в Германии и ЕС. Здесь стоит отметить, что курс евро опирался на профицит торгового баланса ЕС - это создавало спрос на евро для покупки европейских товаров, теперь этой опоры нет, а монетарная политика ЕЦБ остаётся крайне мягкой. В долгосрочной перспективе евро ждёт дальнейшее ослабление.
На сегодняшний день спрос на национальную валюту в большей степени определяется спросом на финансовые активы номинированные в этой валюте т. к. финансовый рынок сейчас гораздо больше товарного. С этой точки зрения спрос на евро также слаб т. к. реальная доходность (грубо, ставка -годовая инфляция) облигаций ЕС на историческом минимуме и это продлится еще какое-то время, также слаб спрос на европейские акции. Например, капитализация фондового рынка Германии всего 2% от капитализации мирового фондового рынка. Заметен чёткий нисходящий тренд с 2017 года. На мой взгляд, в долгосрочной перспективе у евро шансов на рост нет.
Без учета электроэнергии торговый баланс ЕС выглядит ужасно - глубокий дефицит! Без дешевой энергетики ЕС превратился в чистого импортера - это последний гвоздь в крышку гроба крепкого евро.
Вопрос: есть ли возможность перевести валюту друзьям заграницу (Канада)? Им нужна наличка. С укр. карты в ихнем канадском банке сказали снять нельзя. Я зашел в наш банк, сказали что вывод валюты из Украины (напр. SWIFTом) запретил нацбанк. Есть ли какие либо обходные маневры: напр. PayPal? Если да, то хотелось бы узнать детали: какие комиссии, как их минимизировать?
gritzko написав:Вопрос: есть ли возможность перевести валюту друзьям заграницу (Канада)? Им нужна наличка. С укр. карты в ихнем канадском банке сказали снять нельзя. Я зашел в наш банк, сказали что вывод валюты из Украины (напр. SWIFTом) запретил нацбанк. Есть ли какие либо обходные маневры: напр. PayPal? Если да, то хотелось бы узнать детали: какие комиссии, как их минимизировать?
c долларовых карточек, если доллары предварительно куплены и положены на карточку, никто по идее и не отменял переводить обычным переводом по номеру карты, но эквивалент до 100 тыс грн месяц. (т.е. если нет конвертаций, то должно вроде пройти; плюс вероятна комиссия пару процентов за перевод за границу). Но такие переводы скорее всего не интересны людям - просто люди хотят сразу гривню переводить на алтынбанки, georgiaBank и так далее - вроде некоторым хитрожепым промышленным паразитам еще даже удается.