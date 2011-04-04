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ihorsic написав:Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)
>>> підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? вывезти или самому или "челноками".
>>> (Резиденту Польщі. Не українцю!) не имеет никакого значения.
Как раз имеет: нерезиденту можно отправить с привата до 15 тыс. грн/мес с аккаунта, курс чудесный, до 30 тыс. на карту.
Резиденту же придется с этой суммы оплатить налоги - но это в случае любого перевода, так что да, резиденту, если он не хочет платить за этот перевод налоги, то верно: самому, челноками, переданной украинской картой (или добавленной в эпл/Гугл Пэй) под снятие из банкомата, и т.п. - зависит от условий.
all27 написав:Что-то евро резко поник, а там и нефть с газом в пике пошли. Дайте объективную оценку и прогноз до конца лета/осени.
В Германии торговый баланс (экспорт-импорт) резко провалился в дефицит, при этом уровни минимальны за 30 лет. Вероятно, это связано с высокими ценами на энергетику, которая делает совокупный импорт дорогим, но в связи с замедлением мировой экономики, замедляется импорт товаров, что сокращает деловую активность в Германии и ЕС. Здесь стоит отметить, что курс евро опирался на профицит торгового баланса ЕС - это создавало спрос на евро для покупки европейских товаров, теперь этой опоры нет, а монетарная политика ЕЦБ остаётся крайне мягкой. В долгосрочной перспективе евро ждёт дальнейшее ослабление.
На сегодняшний день спрос на национальную валюту в большей степени определяется спросом на финансовые активы номинированные в этой валюте т. к. финансовый рынок сейчас гораздо больше товарного. С этой точки зрения спрос на евро также слаб т. к. реальная доходность (грубо, ставка -годовая инфляция) облигаций ЕС на историческом минимуме и это продлится еще какое-то время, также слаб спрос на европейские акции. Например, капитализация фондового рынка Германии всего 2% от капитализации мирового фондового рынка. Заметен чёткий нисходящий тренд с 2017 года. На мой взгляд, в долгосрочной перспективе у евро шансов на рост нет.
Без учета электроэнергии торговый баланс ЕС выглядит ужасно - глубокий дефицит! Без дешевой энергетики ЕС превратился в чистого импортера - это последний гвоздь в крышку гроба крепкого евро.
Вопрос: есть ли возможность перевести валюту друзьям заграницу (Канада)? Им нужна наличка. С укр. карты в ихнем канадском банке сказали снять нельзя. Я зашел в наш банк, сказали что вывод валюты из Украины (напр. SWIFTом) запретил нацбанк. Есть ли какие либо обходные маневры: напр. PayPal? Если да, то хотелось бы узнать детали: какие комиссии, как их минимизировать?
gritzko написав:Вопрос: есть ли возможность перевести валюту друзьям заграницу (Канада)? Им нужна наличка. С укр. карты в ихнем канадском банке сказали снять нельзя. Я зашел в наш банк, сказали что вывод валюты из Украины (напр. SWIFTом) запретил нацбанк. Есть ли какие либо обходные маневры: напр. PayPal? Если да, то хотелось бы узнать детали: какие комиссии, как их минимизировать?
c долларовых карточек, если доллары предварительно куплены и положены на карточку, никто по идее и не отменял переводить обычным переводом по номеру карты, но эквивалент до 100 тыс грн месяц. (т.е. если нет конвертаций, то должно вроде пройти; плюс вероятна комиссия пару процентов за перевод за границу). Но такие переводы скорее всего не интересны людям - просто люди хотят сразу гривню переводить на алтынбанки, georgiaBank и так далее - вроде некоторым хитрожепым промышленным паразитам еще даже удается.
gritzko написав:Вопрос: есть ли возможность перевести валюту друзьям заграницу (Канада)? Им нужна наличка. С укр. карты в ихнем канадском банке сказали снять нельзя. Я зашел в наш банк, сказали что вывод валюты из Украины (напр. SWIFTом) запретил нацбанк. Есть ли какие либо обходные маневры: напр. PayPal? Если да, то хотелось бы узнать детали: какие комиссии, как их минимизировать?
c долларовых карточек, если доллары предварительно куплены и положены на карточку, никто по идее и не отменял переводить обычным переводом по номеру карты, но эквивалент до 100 тыс грн месяц. (т.е. если нет конвертаций, то должно вроде пройти; плюс вероятна комиссия пару процентов за перевод за границу). Но такие переводы скорее всего не интересны людям - просто люди хотят сразу гривню переводить на алтынбанки, georgiaBank и так далее - вроде некоторым хитрожепым промышленным паразитам еще даже удается.
C _украинской_ карты перевести валюту "обычным переводом" -- по номеру карты?
_hunter написав:C _украинской_ карты перевести валюту "обычным переводом" -- по номеру карты?
да, а вы не знали?, - уже пару месяцев хитросделанные даже так гривню переводили на зарубежные банки, до вчерашнего дня так точно можно, сейчас не знаю. Некоторые долпоебы покупали аккаунты какого нибудь зарубежного алтынбанка (не знаю, задумываются ли люди о рисках использования таких покупных левых банковских акков, но то ихнее дело), и на п2п бинанса искали дропов, либо искали живых дропов (на улице, в общеге, через объявление на столбе или в интернете, хз где) с картой привата. И прокручивали много-много раз (по 15-30 тыс за раз), поэтому и дропов искали. Если бы эти долпоепы не наглели так, так может быть карточные курсы и держали бы на позавчерашнем уровне для обычных людей какое-то время. п.с. откуда я знаю? - читаю по вечерам телегу, иногда там такие вещи, что глаза из орбит вылазят. или какой-то поц сначала прокрутит через тот же п2п свои приватовские карты на пару миллионов грн, а потом спрашивает "поцоны, а мне ничего не будет за это?"