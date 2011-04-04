Додано: Чет 07 лип, 2022 17:06

_hunter написав: C _украинской_ карты перевести валюту "обычным переводом" -- по номеру карты? C _украинской_ карты перевести валюту "обычным переводом" -- по номеру карты?

да, а вы не знали?, - уже пару месяцевхитросделанные даже так гривню переводили на зарубежные банки, до вчерашнего дня так точно можно, сейчас не знаю. Некоторые долпоебы покупали аккаунты какого нибудь зарубежного алтынбанка (не знаю, задумываются ли люди о рисках использования таких покупных левых банковских акков, но то ихнее дело), и на п2п бинанса искали дропов, либо искали живых дропов (на улице, в общеге, через объявление на столбе или в интернете, хз где) с картой привата. И прокручивали много-много раз (по 15-30 тыс за раз), поэтому и дропов искали.Если бы эти долпоепы не наглели так, так может быть карточные курсы и держали бы на позавчерашнем уровне для обычных людей какое-то время.п.с. откуда я знаю? - читаю по вечерам телегу, иногда там такие вещи, что глаза из орбит вылазят.или какой-то поц сначала прокрутит через тот же п2п свои приватовские карты на пару миллионов грн, а потом спрашивает "поцоны, а мне ничего не будет за это?"