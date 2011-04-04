Alex2007 написав:gritzko написав:Вопрос: есть ли возможность перевести валюту друзьям заграницу (Канада)? Им нужна наличка. С укр. карты в ихнем канадском банке сказали снять нельзя. Я зашел в наш банк, сказали что вывод валюты из Украины (напр. SWIFTом) запретил нацбанк. Есть ли какие либо обходные маневры: напр. PayPal? Если да, то хотелось бы узнать детали: какие комиссии, как их минимизировать?
c долларовых карточек, если доллары предварительно куплены и положены на карточку, никто по идее и не отменял переводить обычным переводом по номеру карты, но эквивалент до 100 тыс грн месяц. (т.е. если нет конвертаций, то должно вроде пройти; плюс вероятна комиссия пару процентов за перевод за границу). Но такие переводы скорее всего не интересны людям - просто люди хотят сразу гривню переводить на алтынбанки, georgiaBank и так далее - вроде некоторым хитрожепым промышленным паразитам еще даже удается.
а криптовалюта не подойдет?
она же транснациональна )