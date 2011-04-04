Додано: П'ят 08 лип, 2022 01:12

IMPRINTER написав:

а криптовалюта не подойдет?

она же транснациональна ) а криптовалюта не подойдет?она же транснациональна )

wtf написав: Alex2007 написав: искали живых дропов (на улице, в общеге, через объявление на столбе или в интернете, хз где искали живых дропов (на улице, в общеге, через объявление на столбе или в интернете, хз где

это для меня самая большая загадка как можно за сотку или пару, хз сколько им там платят, прокручивать непонятно откуда взятые бабки. а если наркота или еще какойто треш. докажи потом финмону /полиции/ сбу

klug написав: свиноканали свиноканали

куча каналов в телеге низкого качества

тупо на хайпе связанном со всякими прокрутами набивают подписчиков, как все прикроют канал можно будет продать/ размещать там рекламу всяких казино и прочего шлака который в гугле забанен это для меня самая большая загадка как можно за сотку или пару, хз сколько им там платят, прокручивать непонятно откуда взятые бабки. а если наркота или еще какойто треш. докажи потом финмону /полиции/ сбукуча каналов в телеге низкого качестватупо на хайпе связанном со всякими прокрутами набивают подписчиков, как все прикроют канал можно будет продать/ размещать там рекламу всяких казино и прочего шлака который в гугле забанен

ну для меня лично нет особой разницы - нескамная криптовалюта или фиат. Но пока есть люди, которые криптовалюту обходят стороной.1). вот для меня это тоже большой вопрос насчет поиска дропов - это ж каким дичайшим мамонтом нужно быть чтоб соглашаться за 100-200 грн давать свой телефон какому-то типу, чтоб тот куда-то переводил или просто самому скидывать бабки на какой-то счет, даже не поинтересовавшись куда-зачем. (наверное эти же долбо-дропы за 300 грн и обещания золотых гор готовы будут сдать полные реквизиты своей карточки) Один чел рассказывал что он в общаге нашел 50 дропов, другая деловая колбаса специально поехал за дропами из другого города в Николаев. Цирк2) ну эти каналы, - часть вроде и реальны и часть людей реальных там тоже вроде отписывается . Скорее всего там просто владельцы - давние арбитражники, набившие ранее себе туеву хучу шишек и которые раньше работали за <0.5-1+ процента либо подобным образом через п2п бинанса и прочие обменники конвертировали всякий крипто-скам туда-сюда (который сам по себе может завести в минус, а пока будешь арбитражить, так еще больший минус будет), а сейчас у них золотые времена. Плюс у них очень неплохие доходы от продажи дохлых/полудохлых "схем", "доступа к випкам" и каких-то б\у аккаунтов, "качественной подделки документов и помощи в верификациях". Но в целом - это конечно казино еще то и часто на грани с нарушением законов.И реально получается трешовая ситуация, когда какой-то айтишник целыми днями напрягает мозг, кто больше, кто меньше, кто со смузи кто без, но продавая валюту по 29, фактически кормит этих крутящихся абарзевших паразитов-говномутов. Вот поэтому и нужно уравнивать курсы и закрывать дыры. Пусть допустим 29 остается еще какое-то время, но тогда ТОЛЬКО для КРИТИЧЕСКОГО импорта, а не кому попало (а там с фиктивным "критическим импортом" тоже подозреваю, еще больше и по крупному мутят - совсем другая история).