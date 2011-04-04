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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1521152215231524

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 153
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
44
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 23:36

  Alex2007 написав:
  gritzko написав:Вопрос: есть ли возможность перевести валюту друзьям заграницу (Канада)? Им нужна наличка. С укр. карты в ихнем канадском банке сказали снять нельзя. Я зашел в наш банк, сказали что вывод валюты из Украины (напр. SWIFTом) запретил нацбанк. Есть ли какие либо обходные маневры: напр. PayPal? Если да, то хотелось бы узнать детали: какие комиссии, как их минимизировать?


c долларовых карточек, если доллары предварительно куплены и положены на карточку, никто по идее и не отменял переводить обычным переводом по номеру карты, но эквивалент до 100 тыс грн месяц. (т.е. если нет конвертаций, то должно вроде пройти; плюс вероятна комиссия пару процентов за перевод за границу). Но такие переводы скорее всего не интересны людям - просто люди хотят сразу гривню переводить на алтынбанки, georgiaBank и так далее - вроде некоторым хитрожепым промышленным паразитам еще даже удается.


а криптовалюта не подойдет?
она же транснациональна )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 01:12

  IMPRINTER написав:
а криптовалюта не подойдет?
она же транснациональна )


ну для меня лично нет особой разницы - нескамная криптовалюта или фиат. Но пока есть люди, которые криптовалюту обходят стороной.



  wtf написав:
  Alex2007 написав:искали живых дропов (на улице, в общеге, через объявление на столбе или в интернете, хз где

это для меня самая большая загадка как можно за сотку или пару, хз сколько им там платят, прокручивать непонятно откуда взятые бабки. а если наркота или еще какойто треш. докажи потом финмону /полиции/ сбу
  klug написав:свиноканали

куча каналов в телеге низкого качества
тупо на хайпе связанном со всякими прокрутами набивают подписчиков, как все прикроют канал можно будет продать/ размещать там рекламу всяких казино и прочего шлака который в гугле забанен


1). вот для меня это тоже большой вопрос насчет поиска дропов - это ж каким дичайшим мамонтом нужно быть чтоб соглашаться за 100-200 грн давать свой телефон какому-то типу, чтоб тот куда-то переводил или просто самому скидывать бабки на какой-то счет, даже не поинтересовавшись куда-зачем. (наверное эти же долбо-дропы за 300 грн и обещания золотых гор готовы будут сдать полные реквизиты своей карточки :mrgreen: ) Один чел рассказывал что он в общаге нашел 50 дропов, другая деловая колбаса специально поехал за дропами из другого города в Николаев. Цирк :lol:
2) ну эти каналы, - часть вроде и реальны и часть людей реальных там тоже вроде отписывается . Скорее всего там просто владельцы - давние арбитражники, набившие ранее себе туеву хучу шишек и которые раньше работали за <0.5-1+ процента либо подобным образом через п2п бинанса и прочие обменники конвертировали всякий крипто-скам туда-сюда (который сам по себе может завести в минус, а пока будешь арбитражить, так еще больший минус будет), а сейчас у них золотые времена. Плюс у них очень неплохие доходы от продажи дохлых/полудохлых "схем", "доступа к випкам" и каких-то б\у аккаунтов, "качественной подделки документов и помощи в верификациях" :shock: . Но в целом - это конечно казино еще то и часто на грани с нарушением законов.
И реально получается трешовая ситуация, когда какой-то айтишник целыми днями напрягает мозг, кто больше, кто меньше, кто со смузи кто без, но продавая валюту по 29, фактически кормит этих крутящихся абарзевших паразитов-говномутов. Вот поэтому и нужно уравнивать курсы и закрывать дыры. Пусть допустим 29 остается еще какое-то время, но тогда ТОЛЬКО для КРИТИЧЕСКОГО импорта, а не кому попало (а там с фиктивным "критическим импортом" тоже подозреваю, еще больше и по крупному мутят - совсем другая история).
Alex2007
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