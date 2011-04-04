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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1524152515261527

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 154
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
44
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
12%
18
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 10:54

  cohan написав:
  Scholar написав:Шановне панство, чи хто-небудь подавав нульову декларацію?


раздумываю
даже овгз прикупил
но думаю будет не до поисков пятилетней давности

а в чем вопрос, там вроде бы все понятно?


Война все спишет.
Думаю этот закон переделают или как минимум ещё продлят. Ну вот реально у кого то доки были дома, которого нет ... Гетманцев на слово поверит без доков ?
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 11:02

  IMPRINTER написав:
  cohan написав:
  Scholar написав:Шановне панство, чи хто-небудь подавав нульову декларацію?


раздумываю
даже овгз прикупил
но думаю будет не до поисков пятилетней давности

а в чем вопрос, там вроде бы все понятно?


Война все спишет.
Думаю этот закон переделают или как минимум ещё продлят. Ну вот реально у кого то доки были дома, которого нет ... Гетманцев на слово поверит без доков ?

Нет, конечно.
А что это, простите, за "доки" -- которые в единственном экземпляре существовали? -- и почему их еще раз нарисовать невозможно? :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 12:23

  IMPRINTER написав:
  cohan написав:
  Scholar написав:Шановне панство, чи хто-небудь подавав нульову декларацію?


раздумываю
даже овгз прикупил
но думаю будет не до поисков пятилетней давности

а в чем вопрос, там вроде бы все понятно?


Война все спишет.
Думаю этот закон переделают или как минимум ещё продлят. Ну вот реально у кого то доки были дома, которого нет ... Гетманцев на слово поверит без доков ?



сам Гетьманцов неделей ранее сказал, что "они думают о продлении"
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 17:01

  greenozon написав:Успіх (екс-Долярчик) - дочекався!

https://news.finance.ua/ua/na-skil-ky-p ... y-u-bankah

навіть інфляцію не покривають відсотки, це успіх
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 17:02

  alex2013a90 написав:
  greenozon написав:Депозитна СантаБарбара (великі банки)
коротко - гривня курям на сміх, валюта навіть падає...


https://minfin.com.ua/ua/2022/07/06/88250527/

Бакси під матрасом нас врятують

8% баксо інфляція ням-ням баксікі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 17:32

flyman

8% лучше, чем 100%
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 18:03

  IMPRINTER написав:flyman

8% лучше, чем 100%

тоді ліпше євро
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 18:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:Война все спишет.

яка війна? юридично цей факт ніде не відображений, є лише військовий стан, військовий час - не прийнято і це буде мати ще дуже цікаві наслідки...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:46

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:Война все спишет.

яка війна? юридично цей факт ніде не відображений, є лише військовий стан, військовий час - не прийнято і це буде мати ще дуже цікаві наслідки...


во-первых, стан не "військовий", а "воєнний".

во-вторых, да вы абсолютно правы, что у нас нет юридически войны (ее ни нам никто не объявлял ни мы никому не объявляли), но при этому у нас идут военные дейтсвие и действуют ограничения прав и свобод ... но юридическое отсутствие войны - это больше влияет на действие международных конвенций, связанных с военными действиями (обращение с пленными, репарации и т.п.).

в-третьих, мы сейчас говорим о внутренних вопросах, в частности о нулевой декларации, и использовать принцип презумпции виновности, заложенной этом тупом Гетманцев-мейд нормативном акте будет еще сложнее, т.к. на вопрос о документах, многие люди смогут ответить "Уважаемый пан Гетманцев, все документы находятся в моей разрушенной квартире (или моей квартире на оккупированных территориях), все что там найдете под завалами - можете взять себе", а таких людей будет очень много и игнорировать это будет невозможно.

Поживем, увидим ...
IMPRINTER
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