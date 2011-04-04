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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 лип, 2022 10:54
cohan написав: Scholar написав:
Шановне панство, чи хто-небудь подавав нульову декларацію?
раздумываю
даже овгз прикупил
но думаю будет не до поисков пятилетней давности
а в чем вопрос, там вроде бы все понятно?
Война все спишет.
Думаю этот закон переделают или как минимум ещё продлят. Ну вот реально у кого то доки были дома, которого нет ... Гетманцев на слово поверит без доков ?
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Додано: Пон 11 лип, 2022 11:02
IMPRINTER написав: cohan написав: Scholar написав:
Шановне панство, чи хто-небудь подавав нульову декларацію?
раздумываю
даже овгз прикупил
но думаю будет не до поисков пятилетней давности
а в чем вопрос, там вроде бы все понятно?
Война все спишет.
Думаю этот закон переделают или как минимум ещё продлят. Ну вот реально у кого то доки были дома, которого нет ... Гетманцев на слово поверит без доков ?
Нет, конечно.
А что это, простите, за "доки" -- которые в единственном экземпляре существовали? -- и почему их еще раз нарисовать невозможно?
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Додано: Пон 11 лип, 2022 12:23
IMPRINTER написав: cohan написав: Scholar написав:
Шановне панство, чи хто-небудь подавав нульову декларацію?
раздумываю
даже овгз прикупил
но думаю будет не до поисков пятилетней давности
а в чем вопрос, там вроде бы все понятно?
Война все спишет.
Думаю этот закон переделают или как минимум ещё продлят. Ну вот реально у кого то доки были дома, которого нет ... Гетманцев на слово поверит без доков ?
сам Гетьманцов неделей ранее сказал, что "они думают о продлении"
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Додано: Пон 11 лип, 2022 17:01
навіть інфляцію не покривають відсотки, це успіх
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flyman
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Додано: Пон 11 лип, 2022 17:02
alex2013a90 написав:
Бакси під матрасом нас врятують
8% баксо інфляція ням-ням баксікі
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Додано: Пон 11 лип, 2022 17:32
flyman
8% лучше, чем 100%
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Додано: Пон 11 лип, 2022 18:03
IMPRINTER написав:flyman
8% лучше, чем 100%
тоді ліпше євро
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Додано: Пон 11 лип, 2022 18:47
IMPRINTER написав:
Война все спишет.
яка війна? юридично цей факт ніде не відображений, є лише військовий стан, військовий час - не прийнято і це буде мати ще дуже цікаві наслідки...
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greenozon
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Додано: Пон 11 лип, 2022 20:46
greenozon написав: IMPRINTER написав:
Война все спишет.
яка війна? юридично цей факт ніде не відображений, є лише військовий стан, військовий час - не прийнято і це буде мати ще дуже цікаві наслідки...
во-первых, стан не "військовий", а "воєнний".
во-вторых, да вы абсолютно правы, что у нас нет юридически войны (ее ни нам никто не объявлял ни мы никому не объявляли), но при этому у нас идут военные дейтсвие и действуют ограничения прав и свобод ... но юридическое отсутствие войны - это больше влияет на действие международных конвенций, связанных с военными действиями (обращение с пленными, репарации и т.п.).
в-третьих, мы сейчас говорим о внутренних вопросах, в частности о нулевой декларации, и использовать принцип презумпции виновности, заложенной этом тупом Гетманцев-мейд нормативном акте будет еще сложнее, т.к. на вопрос о документах, многие люди смогут ответить "Уважаемый пан Гетманцев, все документы находятся в моей разрушенной квартире (или моей квартире на оккупированных территориях), все что там найдете под завалами - можете взять себе", а таких людей будет очень много и игнорировать это будет невозможно.
Поживем, увидим ...
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