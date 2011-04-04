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Байки про банки і не тільки....
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Додано: Вів 12 лип, 2022 09:48
IMPRINTER написав:
принцип презумпции виновности, заложенной этом тупом Гетманцев-мейд нормативном акте
Речь уже про НКУ, я так понимаю? Именно он требует декларировать все доходы. Налоговая даже легко потом повторно выдаст справку об этих декларациях и уплаченных налогах какой бы дом у физика не был разрушен. Только при чём тут Гетманцев? В НКУ это прописано кабы не от рождения Украины.
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moveton
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:23
IMPRINTER написав: greenozon написав: IMPRINTER написав:
Война все спишет.
яка війна? юридично цей факт ніде не відображений, є лише військовий стан, військовий час - не прийнято і це буде мати ще дуже цікаві наслідки...
во-первых, стан не "військовий", а "воєнний".
во-вторых, да вы абсолютно правы, что у нас нет юридически войны (ее ни нам никто не объявлял ни мы никому не объявляли), но при этому у нас идут военные дейтсвие и действуют ограничения прав и свобод ... но юридическое отсутствие войны - это больше влияет на действие международных конвенций, связанных с военными действиями (обращение с пленными, репарации и т.п.).
в-третьих, мы сейчас говорим о внутренних вопросах, в частности о нулевой декларации, и использовать принцип презумпции виновности, заложенной этом тупом Гетманцев-мейд нормативном акте будет еще сложнее, т.к. на вопрос о документах, многие люди смогут ответить "Уважаемый пан Гетманцев, все документы находятся в моей разрушенной квартире (или моей квартире на оккупированных территориях), все что там найдете под завалами - можете взять себе"
, а таких людей будет очень много и игнорировать это будет невозможно.
Поживем, увидим ...
Я уже раз спрашивал -- спрошу еще раз: что это за такие налоговые декларации, про которые сама налоговая не знает?..
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:29
_hunter
есть доходцы, которые НЕ подлежат декларированию, с который НЕ платятся налоги и, как следствие, данных о которых НЕТ в налоговой, но которые являются абсолютно БЕЛЫМИ:
- наследование родственником 1,2 группы
- получение чего-то в дар родственником 1,2 группы
- доход от продажи валют - если вы сейчас продадите купленные когда-то доллары по 1,8, 5, 8 или 25 за 37, то это будет ваш легальный белый доход, с которого никакой налог не платится и декларированию не подлежит, но в понимании гетманцева, если вы это не можете подтвердить, - то вы это украли. Как вы докатите, что имеющиеся у вас к примеру 100 000 долларов вы когда-то купили по курсу 5, а не сейчас по 37? Тогда это было 500 000 грн., которые вы можете подтвердить документально, а сейчас это 3 700 0000 грн., которые вы не можете подтвердить, а в понимании германцева - вы украли 3 200 000 грн. и должны заплатить налог - хотелка у него не отсохнет?
- доход от депозитов налоговой неизвестен, банки подают только имформацию о собранных налогов со всех клиентов, а когда-то доход от депозитов вообще не подлежал налогообложению. Запросите сейчас в каком-то когда-то обанкротившемся в начале 2000-х годов местном Луганском банке, сколько вы заработали в нем в качестве процентов, посмотрю, что у вас получится ...
- еще куча всего наподобие
есть доходы полученные в начале 90-х, а то еще при советской власти, которых нет ни в каких реестрах вообще или могут быть в каких-то там бумажных архивах, но расположенных на оккупированных территориях - всё, что угодно.
Но при этом они для себя оставили возможность отмывания доходов через ОВГЗ, которые можно купить за деньги непонятно когда и как полученные, а после продажи их они становятся чистыми (первичным доходом).
Аналогично с депозитами - полученный вами депозит по окончанию срока - не является подтверждением вашего первичного дохода, а выплата по ФГВФЛ в обанкротившемся банке - это ваш первичный доход.
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Додано: Вів 12 лип, 2022 11:13
IMPRINTER написав:
Но при этом они для себя оставили возможность отмывания доходов через ОВГЗ, которые можно купить за деньги непонятно когда и как полученные, а после продажи их они становятся чистыми (первичным доходом).
А где это такая возможность? Я интересовался покупкой ОВГЗ. Что там финмон драконовский - это мягко сказать. Требуют подтверждения легальности вносимых средств и сильно крутят носом что сойдёт за подтверждение. Например, от дохода ФЛП с услугами засчитывается только 70%, а занимающегося торговлей - только 30%. И не за "непонятно когда", а за очень ограниченное количество лет (если брать через Приват, то всего два года). Или только мистические свои могут без справок?
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moveton
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