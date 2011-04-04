Додано: Вів 12 лип, 2022 10:29

_hunter



есть доходцы, которые НЕ подлежат декларированию, с который НЕ платятся налоги и, как следствие, данных о которых НЕТ в налоговой, но которые являются абсолютно БЕЛЫМИ:



- наследование родственником 1,2 группы

- получение чего-то в дар родственником 1,2 группы

- доход от продажи валют - если вы сейчас продадите купленные когда-то доллары по 1,8, 5, 8 или 25 за 37, то это будет ваш легальный белый доход, с которого никакой налог не платится и декларированию не подлежит, но в понимании гетманцева, если вы это не можете подтвердить, - то вы это украли. Как вы докатите, что имеющиеся у вас к примеру 100 000 долларов вы когда-то купили по курсу 5, а не сейчас по 37? Тогда это было 500 000 грн., которые вы можете подтвердить документально, а сейчас это 3 700 0000 грн., которые вы не можете подтвердить, а в понимании германцева - вы украли 3 200 000 грн. и должны заплатить налог - хотелка у него не отсохнет?

- доход от депозитов налоговой неизвестен, банки подают только имформацию о собранных налогов со всех клиентов, а когда-то доход от депозитов вообще не подлежал налогообложению. Запросите сейчас в каком-то когда-то обанкротившемся в начале 2000-х годов местном Луганском банке, сколько вы заработали в нем в качестве процентов, посмотрю, что у вас получится ...

- еще куча всего наподобие



есть доходы полученные в начале 90-х, а то еще при советской власти, которых нет ни в каких реестрах вообще или могут быть в каких-то там бумажных архивах, но расположенных на оккупированных территориях - всё, что угодно.



Но при этом они для себя оставили возможность отмывания доходов через ОВГЗ, которые можно купить за деньги непонятно когда и как полученные, а после продажи их они становятся чистыми (первичным доходом).

Аналогично с депозитами - полученный вами депозит по окончанию срока - не является подтверждением вашего первичного дохода, а выплата по ФГВФЛ в обанкротившемся банке - это ваш первичный доход.