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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1527152815291530

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 155
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
44
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
12%
19
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 14:06

Re: Байки про банки і не тільки....

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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 14:22

  moveton написав:
  cohan написав:там же все равно надо показать где взял - просто заявить недостаточно

Вот, кстати, бланк нулевой декларации. Не вижу я там графы "где взял". И это логично.


да, все так, в инструкции прямо написано
В одноразовій (спеціальній) добровільній декларації не зазначається
інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів
декларування.


проблема только что пункт "где взял" может быстро появиться после окончания декларирования, за радой дело не встанет
чуточку приоткрыто в той же Инструкции
визнаної державою-агресором згідно із законом, чи мають джерела походження
з такої країни.


поэтому нужно оооочень хорошо подумать прежде чем играть
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 14:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  Bobua написав:Були успіхи? :)

следует понимать что при удаленной регистрации даже у кота сначала получаете аккаунт с лимитами в 400к оборота в год, без возможности оформить кл и рассрочку
но если пройти видео верификацию по вайберу то акк становится полноценным
что касается прочих банков поддерживающих дию, ситуация может быть разной
удалось зарегистрироваться в спорте , в тот момент когда у них был кб на оплату коммуналки
в итоге открутил за 4 квартиры, причем за кредитные, и насвинячил 5% кб грязными
в изи также удалось пройти регистрацию но кб не налили
несколько иная ситуация в необанк, от банка конкорд. там заблокировали после оборота в 10к. пришлось жаловатся в нбу и на минфине, что по крайней мере позволило вернуть с карты остаток средств.
я бы рекомендовал при возможности открывать счета в физических отделениях и с подозрением относится в второсорным сомнительным говно-необанкам позволяющим пройти регистрацию через дию безо всяких дополнительных видео верификаций потом
Востаннє редагувалось wtf в Вів 12 лип, 2022 16:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 14:59

  wtf написав:
  Bobua написав:Були успіхи? :)

следует понимать что при удаленной регистрации даже у кота сначала получаете аккаунт с лимитами в 400к оборота в год, без возможности оформить кл и рассрочку
но если пройти видео верификацию по вайберу то акк становится полноценным
что касается прочих банков поддерживающих дию, ситуация может быть разной
удалось зарегистрироваться в спорте , в тот момент когда у них был кб на оплату коммуналки
в итоге открутил за 4 квартиры, причем за кредитные, и насвинячил 5% кб грязными
в или также удалось пройти регистрацию но кб не налили
несколько иная ситуация в необанк, от банка аккорд. там заблокировали после оборота в 10к. пришлось жаловатся в нбу и на минфине, что по крайней мере позволило вернуть с карты остаток средств.
я бы рекомендовал при возможности открывать счета в физических отделениях и с подозрением относится в второсорным сомнительным говно-необанкам позволяющим пройти регистрацию через дию безо всяких дополнительных видео верификаций потом


наверно Конкорд
аккорд вряд ли удаленно дает
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  cohan написав:наверно Конкорд

да исправил пост
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 18:08

  Bobua написав:Чи вдавалось комусь реєструватись у банках (і відкривати там, хоча би, депо) дистанційно? Через BankID (чи якось так).
Причому -- у звичайних банках (де гарні ставки по ₴), а не у моно і т.п.
Були успіхи? :)



можно в рвс зарегистрироваться по вайберу. :mrgreen:
находите на просторах интернета их телефон (лучше всего для этого найти специальный телеграм-канал и "гаранта"). Оправляете им по вайберу свои документы и ждете, когда они ответят (говорят, отвечают не раньше чем пару недель) :mrgreen:

п.с. не совет, естественно, а тролинг, как банка, так и способа регистрации по вайберу
п.с.2. ну а если вам таки ответили по тому вайберу, то рекомендуется забеспокоиться и искать свои документы уже на других ресурсах :mrgreen:
п.с.3 та и в общем-то, если вам удалось зарегистрироваться в этом банке офлайн, я бы тоже забеспокоился о пункте 2.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 19:39

Re: Байки про банки і не тільки....

Обнаружилось, что в ростовском вип-офисе А-Клуба местный персональный менеджер Дарья Рудюк в феврале-марте 2022 года "собрала" с клиентов 350 млн рублей мимо кассы. То ли клиенты были такие тупые в Ростове, то ли Дарья такая умная, но никаких подтверждающих документов о внесение на счет клиенты не получили, их обещали предоставить позже, со слов сотрудников Альфы, потому что "западные санкции", и по негласному распоряжению Михаила Фридмана и Петра Авена нельзя показывать движение денег по счёту. Бабло, как вы понимаете, все пропало.


наш агент :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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