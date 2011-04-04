Додано: Вів 12 лип, 2022 14:41

Bobua написав: Були успіхи? Були успіхи?

следует понимать что при удаленной регистрации даже у кота сначала получаете аккаунт с лимитами в 400к оборота в год, без возможности оформить кл и рассрочкуно если пройти видео верификацию по вайберу то акк становится полноценнымчто касается прочих банков поддерживающих дию, ситуация может быть разнойудалось зарегистрироваться в спорте , в тот момент когда у них был кб на оплату коммуналкив итоге открутил за 4 квартиры, причем за кредитные, и насвинячил 5% кб грязнымив изи также удалось пройти регистрацию но кб не налилинесколько иная ситуация в необанк, от банка конкорд. там заблокировали после оборота в 10к. пришлось жаловатся в нбу и на минфине, что по крайней мере позволило вернуть с карты остаток средств.я бы рекомендовал при возможности открывать счета в физических отделениях и с подозрением относится в второсорным сомнительным говно-необанкам позволяющим пройти регистрацию через дию безо всяких дополнительных видео верификаций потом