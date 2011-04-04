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следует понимать что при удаленной регистрации даже у кота сначала получаете аккаунт с лимитами в 400к оборота в год, без возможности оформить кл и рассрочку но если пройти видео верификацию по вайберу то акк становится полноценным что касается прочих банков поддерживающих дию, ситуация может быть разной удалось зарегистрироваться в спорте , в тот момент когда у них был кб на оплату коммуналки в итоге открутил за 4 квартиры, причем за кредитные, и насвинячил 5% кб грязными в изи также удалось пройти регистрацию но кб не налили несколько иная ситуация в необанк, от банка конкорд. там заблокировали после оборота в 10к. пришлось жаловатся в нбу и на минфине, что по крайней мере позволило вернуть с карты остаток средств. я бы рекомендовал при возможности открывать счета в физических отделениях и с подозрением относится в второсорным сомнительным говно-необанкам позволяющим пройти регистрацию через дию безо всяких дополнительных видео верификаций потом
Востаннє редагувалось wtf в Вів 12 лип, 2022 16:16, всього редагувалось 2 разів.
следует понимать что при удаленной регистрации даже у кота сначала получаете аккаунт с лимитами в 400к оборота в год, без возможности оформить кл и рассрочку но если пройти видео верификацию по вайберу то акк становится полноценным что касается прочих банков поддерживающих дию, ситуация может быть разной удалось зарегистрироваться в спорте , в тот момент когда у них был кб на оплату коммуналки в итоге открутил за 4 квартиры, причем за кредитные, и насвинячил 5% кб грязными в или также удалось пройти регистрацию но кб не налили несколько иная ситуация в необанк, от банка аккорд. там заблокировали после оборота в 10к. пришлось жаловатся в нбу и на минфине, что по крайней мере позволило вернуть с карты остаток средств. я бы рекомендовал при возможности открывать счета в физических отделениях и с подозрением относится в второсорным сомнительным говно-необанкам позволяющим пройти регистрацию через дию безо всяких дополнительных видео верификаций потом
Bobua написав:Чи вдавалось комусь реєструватись у банках (і відкривати там, хоча би, депо) дистанційно? Через BankID (чи якось так). Причому -- у звичайних банках (де гарні ставки по ₴), а не у моно і т.п. Були успіхи?
можно в рвс зарегистрироваться по вайберу. находите на просторах интернета их телефон (лучше всего для этого найти специальный телеграм-канал и "гаранта"). Оправляете им по вайберу свои документы и ждете, когда они ответят (говорят, отвечают не раньше чем пару недель)
п.с. не совет, естественно, а тролинг, как банка, так и способа регистрации по вайберу п.с.2. ну а если вам таки ответили по тому вайберу, то рекомендуется забеспокоиться и искать свои документы уже на других ресурсах п.с.3 та и в общем-то, если вам удалось зарегистрироваться в этом банке офлайн, я бы тоже забеспокоился о пункте 2.
Обнаружилось, что в ростовском вип-офисе А-Клуба местный персональный менеджер Дарья Рудюк в феврале-марте 2022 года "собрала" с клиентов 350 млн рублей мимо кассы. То ли клиенты были такие тупые в Ростове, то ли Дарья такая умная, но никаких подтверждающих документов о внесение на счет клиенты не получили, их обещали предоставить позже, со слов сотрудников Альфы, потому что "западные санкции", и по негласному распоряжению Михаила Фридмана и Петра Авена нельзя показывать движение денег по счёту. Бабло, как вы понимаете, все пропало.