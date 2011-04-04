Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
konstantin kirovograd написав:недавно кто-то из колег спрашивал на ветке о надёжности сейфов в банках. Советую уделить пять минут и прочитать если ещё не видели это. Прямо сюжет для Голливуда,типы нереально крутые аферисты! https://m.antikor.com.ua/articles/55899 ... i_na_desja
Да уж, в нашей стране /до недавнего времени/ только недвига (да и то не всегда) была самым надёжным хранилищем сбережений - хоть и подешевеет но останется))
"Середні депозитні ставки на ринку можуть збільшитися хіба що до половини поточного розміру облікової ставки НБУ (яка становить 25% ). Такий невтішний для вкладників прогноз зробили банкіри під час круглого столу «Як підвищення облікової ставки вплинуло на депозитний ринок», проведеного «Фінансовим клубом»." :