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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1528152915301531

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 155
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
44
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
12%
19
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:02

  asti написав:
  konstantin kirovograd написав:недавно кто-то из колег спрашивал на ветке о надёжности сейфов в банках.
Советую уделить пять минут и прочитать если ещё не видели это.
Прямо сюжет для Голливуда,типы нереально крутые аферисты!
https://m.antikor.com.ua/articles/55899 ... i_na_desja
Да уж, в нашей стране /до недавнего времени/ только недвига (да и то не всегда) была самым надёжным хранилищем сбережений - хоть и подешевеет но останется))

Так і досі є, тільки не скрізь і не вся.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:43

"Середні депозитні ставки на ринку можуть збільшитися хіба що до половини поточного розміру облікової ставки НБУ (яка становить 25% ).
Такий невтішний для вкладників прогноз зробили банкіри під час круглого столу «Як підвищення облікової ставки вплинуло на депозитний ринок», проведеного «Фінансовим клубом»." :
flysoulfly
 
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