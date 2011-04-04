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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1528152915301531

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 155
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
44
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
12%
19
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:06

  cohan написав:шановне панство, а 3% военный уже стал? отнимают с депозитных?


ні, очко жим-жим в гетьмунцева

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39493

так і висить законо-проект
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:02

  asti написав:
  konstantin kirovograd написав:недавно кто-то из колег спрашивал на ветке о надёжности сейфов в банках.
Советую уделить пять минут и прочитать если ещё не видели это.
Прямо сюжет для Голливуда,типы нереально крутые аферисты!
https://m.antikor.com.ua/articles/55899 ... i_na_desja
Да уж, в нашей стране /до недавнего времени/ только недвига (да и то не всегда) была самым надёжным хранилищем сбережений - хоть и подешевеет но останется))

Так і досі є, тільки не скрізь і не вся.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:43

"Середні депозитні ставки на ринку можуть збільшитися хіба що до половини поточного розміру облікової ставки НБУ (яка становить 25% ).
Такий невтішний для вкладників прогноз зробили банкіри під час круглого столу «Як підвищення облікової ставки вплинуло на депозитний ринок», проведеного «Фінансовим клубом»." :
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:51

  flysoulfly написав:"Середні депозитні ставки на ринку можуть збільшитися хіба що до половини поточного розміру облікової ставки НБУ (яка становить 25% ).
Такий невтішний для вкладників прогноз зробили банкіри під час круглого столу «Як підвищення облікової ставки вплинуло на депозитний ринок», проведеного «Фінансовим клубом»." :

і ви кажіть (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:18

Re: Байки про банки і не тільки....

А где Гетьманцев сказал, что амнистию собираются продлить?
Scholar
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:08

  Scholar написав:А где Гетьманцев сказал, что амнистию собираются продлить?


краем уха телевизор слушаю :mrgreen:
и вот еще раз проверил
https://www.depo.ua/rus/money/termin-po ... 5211438727

"Даже несмотря на войну амнистия продолжается, и у нас с начала войны задекларировали активов на сумму свыше 1 млрд грн. Сейчас задекларировано 3,3 млрд грн. Это неплохие результаты, и амнистия в целом является успешной. Хотя, безусловно, не столь успешной, как могла быть, если бы не война. Поэтому - да, я не исключаю возможности продления сроков для амнистирования", – отметил он.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 22:55

  Alex2007 написав:
  Scholar написав:А где Гетьманцев сказал, что амнистию собираются продлить?


краем уха телевизор слушаю :mrgreen:
и вот еще раз проверил
https://www.depo.ua/rus/money/termin-po ... 5211438727

"Даже несмотря на войну амнистия продолжается, и у нас с начала войны задекларировали активов на сумму свыше 1 млрд грн. Сейчас задекларировано 3,3 млрд грн. Это неплохие результаты, и амнистия в целом является успешной. Хотя, безусловно, не столь успешной, как могла быть, если бы не война. Поэтому - да, я не исключаю возможности продления сроков для амнистирования", – отметил он.

Он сам уже амнистировался или это другое?
копейка
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