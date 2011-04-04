Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:02
greenozon написав:
свіжачок із СантаБарбари, ніяких різких новин...
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Кожен третій невеликий банк підвищив ставки за депозитами
За останні два тижні дохідність за вкладами у гривні зросла у 9 невеликих банках із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн. Але максимальна ставка не змінилася.
https://minfin.com.ua/ua/2022/07/13/88635992/
автор дилетант - скунса і Раду загубив.
І 20% не межа, якщо рефінанс під 27%.
ScaryBee
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:06
Amethyst написав:
но похоже, шо к середине оХтября доллар уже по 45 буудит, поэтому скорее всего, всё в
биток
уйдет
в той, що по 18К?
ScaryBee
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:07
хто в курсах: по чому рубель/дол. в Хуйлостані можна реально купити фізичній особі ?
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:42
а шо есть безопасный и недорогой вариант мотнутся туда как в польшу к банкомату?
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