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Я непонимаю как они там щитаУт. Я от разместился у Алика на 3 мес под 20.25 с пополненИем и ежемес выплатой. Вот думаю подробный, но без пополнения ещё влупить под 20.75 но похоже, шо к середине оХтября доллар уже по 45 буудит, поэтому скорее всего, всё в биток уйдет
Господа, кто такой Алик? В каких еще банках сейчас посмотреть депо в грн под хороший процент?
Я непонимаю как они там щитаУт. Я от разместился у Алика на 3 мес под 20.25 с пополненИем и ежемес выплатой. Вот думаю подробный, но без пополнения ещё влупить под 20.75 но похоже, шо к середине оХтября доллар уже по 45 буудит, поэтому скорее всего, всё в биток уйдет
Поделитесь Как вам удалось разместиться под 20,25 с ежемесячной выплатой на сайте максимум 19,75% и на горячей линии то же самое сказали