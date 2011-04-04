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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1529153015311532

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 155
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
44
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
12%
19
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:02

  greenozon написав:свіжачок із СантаБарбари, ніяких різких новин...
---
Кожен третій невеликий банк підвищив ставки за депозитами

За останні два тижні дохідність за вкладами у гривні зросла у 9 невеликих банках із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн. Але максимальна ставка не змінилася.


https://minfin.com.ua/ua/2022/07/13/88635992/

автор дилетант - скунса і Раду загубив.
І 20% не межа, якщо рефінанс під 27%.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:06

  Amethyst написав:но похоже, шо к середине оХтября доллар уже по 45 буудит, поэтому скорее всего, всё в биток уйдет :mrgreen:

в той, що по 18К? :?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

хто в курсах: по чому рубель/дол. в Хуйлостані можна реально купити фізичній особі ?
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:42

Re: Байки про банки і не тільки....

а шо есть безопасный и недорогой вариант мотнутся туда как в польшу к банкомату?
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:35

  Amethyst написав:
  greenozon написав:свіжачок із СантаБарбари

Я непонимаю как они там щитаУт.
Я от разместился у Алика на 3 мес под 20.25 с пополненИем и ежемес выплатой.
Вот думаю подробный, но без пополнения ещё влупить под 20.75
но похоже, шо к середине оХтября доллар уже по 45 буудит, поэтому скорее всего, всё в биток уйдет :mrgreen:

Господа, кто такой Алик? В каких еще банках сейчас посмотреть депо в грн под хороший процент?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:Господа, кто такой Алик?
СосисКо :D
https://bankalliance.ua/ru/about_bank
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:12

  Amethyst написав:
  greenozon написав:свіжачок із СантаБарбари

Я непонимаю как они там щитаУт.
Я от разместился у Алика на 3 мес под 20.25 с пополненИем и ежемес выплатой.
Вот думаю подробный, но без пополнения ещё влупить под 20.75
но похоже, шо к середине оХтября доллар уже по 45 буудит, поэтому скорее всего, всё в биток уйдет :mrgreen:

Поделитесь Как вам удалось разместиться под 20,25 с ежемесячной выплатой на сайте максимум 19,75% и на горячей линии то же самое сказали
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:Поделитесь Как вам удалось разместиться ..
А чо вы ветку Альянса не почитаете?
см. viewtopic.php?p=5460079#p5460079
Amethyst
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