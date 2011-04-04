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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 17 лип, 2022 13:56
Мизантрóп написав: Карамболь написав:
Подскажите какие банки не жарят за овер при пополнении толкачкой?
моня,алка,тас да сибас и конечно же приват
Ще А-банка та Бобер.
У сибаса є приколи з кредиткою, у таса теж можна догратися при певних обставинах.
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