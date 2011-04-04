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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1530153115321533

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 155
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
44
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
12%
19
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 13:56

  Мизантрóп написав:
  Карамболь написав:Подскажите какие банки не жарят за овер при пополнении толкачкой?

моня,алка,тас да сибас и конечно же приват :lol:

Ще А-банка та Бобер.

У сибаса є приколи з кредиткою, у таса теж можна догратися при певних обставинах.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:38

  Amethyst написав:
  Алексей77 написав:Поделитесь Как вам удалось разместиться ..
А чо вы ветку Альянса не почитаете?
см. viewtopic.php?p=5460079#p5460079

Спасибо:)
Алексей77
 
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