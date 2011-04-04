Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 17 лип, 2022 13:56
Мизантрóп написав: Карамболь написав:
Подскажите какие банки не жарят за овер при пополнении толкачкой?
моня,алка,тас да сибас и конечно же приват
Ще А-банка та Бобер.
У сибаса є приколи з кредиткою, у таса теж можна догратися при певних обставинах.
klug
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Додано: Нед 17 лип, 2022 19:38
Алексей77
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:46
wtf написав:
мотнутся туда как в польшу к банкомату?
есть вполне легальная рабочая тропа - за гранцу випускают инвалидов, независимо от группи (в законе не прописали дележ, даже с 3-ей рабочей).
Goodman
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Додано: Пон 18 лип, 2022 07:11
НБУ нагадує про національну систему Простір, оновили сайт і інше
https://bank.gov.ua/ua/news/all/noviy-s ... adaptivniy
greenozon
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Додано: Пон 18 лип, 2022 07:47
шановне пансьтво, сьогодні зранку помітив під відділеннями а банку в чернівцях якісь не то демонстрації не то черги... шо вони там чудять?
Banderlog
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Додано: Пон 18 лип, 2022 08:33
Banderlog написав:
шановне пансьтво, сьогодні зранку помітив під відділеннями а банку в чернівцях якісь не то демонстрації не то черги... шо вони там чудять?
ультрас "Динамо Киев"
в эвакуации,в след за президентом клуба и акционером банка.Требуют зрелищ
Мизантрóп
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Додано: Пон 18 лип, 2022 08:48
Пока у этих карт не появятся плюшки - бесполезный продукт...
А плюшки вряд ли появятся.
Vorlon
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:21
Мизантрóп написав: Banderlog написав:
шановне пансьтво, сьогодні зранку помітив під відділеннями а банку в чернівцях якісь не то демонстрації не то черги... шо вони там чудять?
ультрас "Динамо Киев"
в эвакуации,в след за президентом клуба и акционером банка.Требуют зрелищ
в РВС черга дроподрочерів, може це заразно
flyman
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