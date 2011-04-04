|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 лип, 2022 14:10
J написав: flyman написав:
в РВС черга, може це заразно
кажуть СИЧ від РВС заразилась
Січ тільки в Києві.
В провінцію карт не підвезли.
Чув краєм вуха, що потрбіно 100К грн, і можна прокрути з наваром біля 3К через findo (може недочув) з виводом на валютну карту ПБ.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29207
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2509 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|239471
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|98632
|
|
|18
|30133
|