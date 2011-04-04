Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 лип, 2022 14:10
J написав: flyman написав:
в РВС черга, може це заразно
кажуть СИЧ від РВС заразилась
Січ тільки в Києві.
В провінцію карт не підвезли.
Чув краєм вуха, що потрбіно 100К грн, і можна прокрути з наваром біля 3К через findo (може недочув) з виводом на валютну карту ПБ.
flyman
Заблокований
Повідомлень: 29222
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2511 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 19 лип, 2022 18:32
flyman написав:
Чув краєм вуха
а про овердрафт/фактический курс списания что слышно? воображаемая прибыль то может стать и отрицательной по факту
wtf
Повідомлень: 613
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 47 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 лип, 2022 19:12
wtf написав: flyman написав:
Чув краєм вуха
а про овердрафт/фактический курс списания что слышно? воображаемая прибыль то может стать и отрицательной по факту
який овердрафт?
крутити своїми, не кредитними
flyman
Заблокований
Повідомлень: 29222
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2511 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 19 лип, 2022 22:04
flyman написав: wtf написав: flyman написав:
Чув краєм вуха
а про овердрафт/фактический курс списания что слышно? воображаемая прибыль то может стать и отрицательной по факту
який овердрафт?
крутити своїми, не кредитними
Овер після комісій та списання після зміни курсу. Це ж вам не прихват.
klug
Повідомлень: 7124
З нами з: 18.08.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 985 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 20 лип, 2022 18:56
Новини по "податковій амністії"
зібрали лише 4 млдр (хотілки були в надцять разів більше)
https://minfin.com.ua/ua/2022/07/20/89124077/
greenozon
Повідомлень: 13853
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1274 раз.
Профіль
1
1
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
253
239526
Пон 22 бер, 2021 20:04 Успіх
50
98656
18
30148