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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1531153215331534

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 156
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
45
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
12%
19
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:10

  J написав:
  flyman написав:в РВС черга, може це заразно

кажуть СИЧ від РВС заразилась

Січ тільки в Києві.
В провінцію карт не підвезли.
Чув краєм вуха, що потрбіно 100К грн, і можна прокрути з наваром біля 3К через findo (може недочув) з виводом на валютну карту ПБ.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:32

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:Чув краєм вуха

а про овердрафт/фактический курс списания что слышно? воображаемая прибыль то может стать и отрицательной по факту
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:12

  wtf написав:
  flyman написав:Чув краєм вуха

а про овердрафт/фактический курс списания что слышно? воображаемая прибыль то может стать и отрицательной по факту

який овердрафт?
крутити своїми, не кредитними
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:04

  flyman написав:
  wtf написав:
  flyman написав:Чув краєм вуха

а про овердрафт/фактический курс списания что слышно? воображаемая прибыль то может стать и отрицательной по факту

який овердрафт?
крутити своїми, не кредитними

Овер після комісій та списання після зміни курсу. Це ж вам не прихват.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 18:56

Новини по "податковій амністії"
зібрали лише 4 млдр (хотілки були в надцять разів більше)
https://minfin.com.ua/ua/2022/07/20/89124077/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:40

НБУ - вибух!
новий курс (36) і купа нововведень (закручування гайок для закордонів, карт-туристи в паніці... бізнес летить шкереберть)
---

НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.

із 21 липня:

громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;
зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);
установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном;

https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni
greenozon
 
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