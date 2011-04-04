Січ тільки в Києві.
В провінцію карт не підвезли.
Чув краєм вуха, що потрбіно 100К грн, і можна прокрути з наваром біля 3К через findo (може недочув) з виводом на валютну карту ПБ.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 лип, 2022 14:10
Додано: Вів 19 лип, 2022 18:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 19 лип, 2022 19:12
Додано: Вів 19 лип, 2022 22:04
Додано: Сер 20 лип, 2022 18:56
Новини по "податковій амністії"
зібрали лише 4 млдр (хотілки були в надцять разів більше)
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:40
НБУ - вибух!
новий курс (36) і купа нововведень (закручування гайок для закордонів, карт-туристи в паніці... бізнес летить шкереберть)
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НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.
із 21 липня:
громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;
зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);
установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном;
Додано: Чет 21 лип, 2022 10:41
17 вересня 2021: Данило Гетманцев озвучував свої прогнози з незмінним застереженням — що вони досить умовні. Наприклад, в інтерв'ю Главкому він заявив, що на руках у населення знаходиться $45−50 млрд, які вони можуть легалізувати. Перемогою, на його думку, буде, якщо з тіні в ході деклараційної кампанії вдасться вивести $ 20 млрд, а бюджет отримає $1 млрд.
Додано: Чет 21 лип, 2022 11:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Подскажите, пожалуйста, является ли максимальная сумма на снятие наличных за рубежом (до 50к) частью лимита на расчеты за рубежом (до 100к)? Т.е. если снять с банкомата эквивалент 50к грн., значит ли это, что для безналичных расчетов останется 50к, или же 100к?
Додано: Чет 21 лип, 2022 12:10
По-перше, НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.
По какому курсу будут продавать ?
курс НБУ, или курс НБУ +1% ?
Додано: Чет 21 лип, 2022 12:35
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