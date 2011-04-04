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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 лип, 2022 12:52
Evgeny написав:
По-перше, НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.
По какому курсу будут продавать ?
курс НБУ, или курс НБУ +1% ?
Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку і надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:55
Akuji написав: greenozon написав:
із 21 липня:
громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;
зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);
установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном;
Подскажите, пожалуйста, является ли максимальная сумма на снятие наличных за рубежом (до 50к) частью лимита на расчеты за рубежом (до 100к)? Т.е. если снять с банкомата эквивалент 50к грн., значит ли это, что для безналичных расчетов останется 50к, или же 100к?
У процитованому чітко видно, що це два окремих ліміти. У той же час, наші банки не дуже вчитуються у такі деталі і я не здивуюся, якщо якість із них, наприклад, обмежать розрахунки до 12,5к / тиждень, бо "так у них працює система". Тому на практиці буде залежати від банку. Краще мати кілька карток у запасі.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:58
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