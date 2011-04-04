RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1532153315341535

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 156
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
45
В чотирьох
12%
19
В трьох
11%
17
В двох
12%
19
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:52

  Evgeny написав:По-перше, НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.


По какому курсу будут продавать ?
курс НБУ, или курс НБУ +1% ?

Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку і надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому. :mrgreen:
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 255
З нами з: 19.12.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:55

  Akuji написав:
  greenozon написав:із 21 липня:

громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;
зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);
установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном;


Подскажите, пожалуйста, является ли максимальная сумма на снятие наличных за рубежом (до 50к) частью лимита на расчеты за рубежом (до 100к)? Т.е. если снять с банкомата эквивалент 50к грн., значит ли это, что для безналичных расчетов останется 50к, или же 100к?

У процитованому чітко видно, що це два окремих ліміти. У той же час, наші банки не дуже вчитуються у такі деталі і я не здивуюся, якщо якість із них, наприклад, обмежать розрахунки до 12,5к / тиждень, бо "так у них працює система". Тому на практиці буде залежати від банку. Краще мати кілька карток у запасі.
klug
 
Повідомлень: 7128
З нами з: 18.08.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:58

що з обліківкою?

а5 25?.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29237
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2515 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1532153315341535
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 239536
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 98662
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 30153
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1917)
21.07.2022 17:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron