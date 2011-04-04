RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1532153315341535

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 157
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
12%
19
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:52

  Evgeny написав:По-перше, НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.


По какому курсу будут продавать ?
курс НБУ, или курс НБУ +1% ?

Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку і надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому. :mrgreen:
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 19.12.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:55

  Akuji написав:
  greenozon написав:із 21 липня:

громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;
зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);
установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном;


Подскажите, пожалуйста, является ли максимальная сумма на снятие наличных за рубежом (до 50к) частью лимита на расчеты за рубежом (до 100к)? Т.е. если снять с банкомата эквивалент 50к грн., значит ли это, что для безналичных расчетов останется 50к, или же 100к?

У процитованому чітко видно, що це два окремих ліміти. У той же час, наші банки не дуже вчитуються у такі деталі і я не здивуюся, якщо якість із них, наприклад, обмежать розрахунки до 12,5к / тиждень, бо "так у них працює система". Тому на практиці буде залежати від банку. Краще мати кілька карток у запасі.
klug
 
Повідомлень: 7131
З нами з: 18.08.14
Подякував: 305 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:58

що з обліківкою?

а5 25?

Ага!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29247
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;

непонятно что мешало еще раньше поставить такие лимиты которые бы сделали карточный туризм частично менее рентабельным
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 615
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  alfredhaos написав:Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку і надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.

уже наливайки відреагували:
вранці стояла ціна ДП, А95 - 49-99, вже під обід врубили 55-00.
нормальок - на рівному місці переплата за бодягу 5 грн
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5155
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1532153315341535
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 239540
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 98664
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 30154
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.