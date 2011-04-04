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громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів; зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті); установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном;
Подскажите, пожалуйста, является ли максимальная сумма на снятие наличных за рубежом (до 50к) частью лимита на расчеты за рубежом (до 100к)? Т.е. если снять с банкомата эквивалент 50к грн., значит ли это, что для безналичных расчетов останется 50к, или же 100к?
У процитованому чітко видно, що це два окремих ліміти. У той же час, наші банки не дуже вчитуються у такі деталі і я не здивуюся, якщо якість із них, наприклад, обмежать розрахунки до 12,5к / тиждень, бо "так у них працює система". Тому на практиці буде залежати від банку. Краще мати кілька карток у запасі.
greenozon написав:Австрійська банківська група Райффайзен припиняє обмін готівкової гривні на іноземну валюту за межами України.
правильнее, наверное, было бы ихней же цитатой написать:
Національний банк України вніс 21 липня зміни до своїх нормативних документів, відповідно до яких, починаючи з понеділка 25 липня 2022 року, комерційним банкам України буде заборонено купувати готівкову гривню у іноземних фінансових установ.