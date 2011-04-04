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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1534153515361537

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 157
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
12%
19
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  Akuji написав:Подскажите, пожалуйста, является ли максимальная сумма на снятие наличных за рубежом (до 50к) частью лимита на расчеты за рубежом (до 100к)? Т.е. если снять с банкомата эквивалент 50к грн., значит ли это, что для безналичных расчетов останется 50к, или же 100к?

Из телеги Аллы:
НБУ розповів про новий курс гривні, покупку валюти й ліміти для громадян за кордоном. Головне — нижче

💳 Тижневий ліміт на зняття готівки за кордоном з гривневих карток — 12,5 тисяч грн. При цьому на місяць, як і раніше, можна знімати до 50 тисяч грн в еквіваленті. Мова про календарний тиждень.

💳 Ліміт розрахунків гривневими картками за кордоном на місяць — до 100 тисяч грн в еквіваленті. Мова про всі гривневі рахунки клієнта в банку: стільки за календарний місяць вийде витратити з усіх своїх карток одного банку разом узятих. Це стосується і зняття готівки, і покупок.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:09

Re: Байки про банки і не тільки....

интересно, есть люди, которые при наличии 70 банков скажут, что им мало 100 тыс грн в месяц лимита ? :lol:
Alex2007
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  #<1 ... 1534153515361537
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