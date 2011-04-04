Из телеги Аллы:
НБУ розповів про новий курс гривні, покупку валюти й ліміти для громадян за кордоном. Головне — нижче
💳 Тижневий ліміт на зняття готівки за кордоном з гривневих карток — 12,5 тисяч грн. При цьому на місяць, як і раніше, можна знімати до 50 тисяч грн в еквіваленті. Мова про календарний тиждень.
💳 Ліміт розрахунків гривневими картками за кордоном на місяць — до 100 тисяч грн в еквіваленті. Мова про всі гривневі рахунки клієнта в банку: стільки за календарний місяць вийде витратити з усіх своїх карток одного банку разом узятих. Це стосується і зняття готівки, і покупок.