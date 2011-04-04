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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:52
Akuji написав:
Подскажите, пожалуйста, является ли максимальная сумма на снятие наличных за рубежом (до 50к) частью лимита на расчеты за рубежом (до 100к)? Т.е. если снять с банкомата эквивалент 50к грн., значит ли это, что для безналичных расчетов останется 50к, или же 100к?
Из телеги Аллы:
НБУ розповів про новий курс гривні, покупку валюти й ліміти для громадян за кордоном. Головне — нижче
💳 Тижневий ліміт на зняття готівки за кордоном з гривневих карток — 12,5 тисяч грн. При цьому на місяць, як і раніше, можна знімати до 50 тисяч грн в еквіваленті. Мова про календарний тиждень.
💳 Ліміт розрахунків гривневими картками за кордоном на місяць — до 100 тисяч грн в еквіваленті. Мова про всі гривневі рахунки клієнта в банку: стільки за календарний місяць вийде витратити з усіх своїх карток одного банку разом узятих. Це стосується і зняття готівки, і покупок.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:09
интересно, есть люди, которые при наличии 70 банков скажут, что им мало 100 тыс грн в месяц лимита ?
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Alex2007
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Додано: Суб 23 лип, 2022 09:26
Є задача відправити за кордон 2к євро. Країна евросоюза. Тільки переказ з картки на картку чи є інші варіанти? Бажані мінімальні витрати
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:17
2XL написав:
Є задача відправити за кордон 2к євро. Країна евросоюза. Тільки переказ з картки на картку чи є інші варіанти? Бажані мінімальні витрати
Переводы родственникам можно делать внутри 1 банка, комиссии до 1%
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alfredhaos
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:38
2XL написав:
Є задача відправити за кордон 2к євро. Країна евросоюза. Тільки переказ з картки на картку чи є інші варіанти? Бажані мінімальні витрати
Вони відкривають там собі револют. Ви поповнюєте свою валютну картку. Даєте їм цифри, вони безкоштовно поповнюють револют. А далі або розраховуються карткою революта, або переказують на інших банки еврозони
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:58
alfredhaos написав: 2XL написав:
Є задача відправити за кордон 2к євро. Країна евросоюза. Тільки переказ з картки на картку чи є інші варіанти? Бажані мінімальні витрати
Переводы родственникам можно делать внутри 1 банка, комиссии до 1%
Нашёл у моно за 1% любая зарубежная карта. В пределах 100к.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 12:01
PUnder написав:Вони відкривають там собі револют.
С ней много мороки?
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