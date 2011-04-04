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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:09
интересно, есть люди, которые при наличии 70 банков скажут, что им мало 100 тыс грн в месяц лимита ?
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Alex2007
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Додано: Суб 23 лип, 2022 09:26
Є задача відправити за кордон 2к євро. Країна евросоюза. Тільки переказ з картки на картку чи є інші варіанти? Бажані мінімальні витрати
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2XL
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:17
2XL написав:
Є задача відправити за кордон 2к євро. Країна евросоюза. Тільки переказ з картки на картку чи є інші варіанти? Бажані мінімальні витрати
Переводы родственникам можно делать внутри 1 банка, комиссии до 1%
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alfredhaos
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:38
2XL написав:
Є задача відправити за кордон 2к євро. Країна евросоюза. Тільки переказ з картки на картку чи є інші варіанти? Бажані мінімальні витрати
Вони відкривають там собі револют. Ви поповнюєте свою валютну картку. Даєте їм цифри, вони безкоштовно поповнюють револют. А далі або розраховуються карткою революта, або переказують на інших банки еврозони
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PUnder
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:58
alfredhaos написав: 2XL написав:
Є задача відправити за кордон 2к євро. Країна евросоюза. Тільки переказ з картки на картку чи є інші варіанти? Бажані мінімальні витрати
Переводы родственникам можно делать внутри 1 банка, комиссии до 1%
Нашёл у моно за 1% любая зарубежная карта. В пределах 100к.
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2XL
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Додано: Суб 23 лип, 2022 12:01
PUnder написав:Вони відкривають там собі револют.
С ней много мороки?
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2XL
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Додано: Суб 23 лип, 2022 16:01
господа, скажите, где у нас проходит офлайн авторизация оплаты помимо валидаторов в общественном транспорте?
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IMPRINTER
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Додано: Пон 25 лип, 2022 07:55
Коллеги, какие банки начали продавать доллары на депозиты?
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Evgeny
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:48
Evgeny написав:Коллеги, какие банки начали продавать доллары на депозиты?
Альфа сказали в підримці що готові, але на практиці не перевіряв
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Faceless
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:49
IMPRINTER написав:господа, скажите, где у нас проходит офлайн авторизация оплаты помимо валидаторов в общественном транспорте?
Метро, хоча це теж ГТ
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Faceless
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