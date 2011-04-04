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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1535153615371538>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 158
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
20
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:09

Re: Байки про банки і не тільки....

интересно, есть люди, которые при наличии 70 банков скажут, что им мало 100 тыс грн в месяц лимита ? :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:26

Re: Байки про банки і не тільки....

Є задача відправити за кордон 2к євро. Країна евросоюза. Тільки переказ з картки на картку чи є інші варіанти? Бажані мінімальні витрати
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:17

  2XL написав:Є задача відправити за кордон 2к євро. Країна евросоюза. Тільки переказ з картки на картку чи є інші варіанти? Бажані мінімальні витрати

Переводы родственникам можно делать внутри 1 банка, комиссии до 1%
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:38

  2XL написав:Є задача відправити за кордон 2к євро. Країна евросоюза. Тільки переказ з картки на картку чи є інші варіанти? Бажані мінімальні витрати


Вони відкривають там собі револют. Ви поповнюєте свою валютну картку. Даєте їм цифри, вони безкоштовно поповнюють револют. А далі або розраховуються карткою революта, або переказують на інших банки еврозони
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:58

Re: Байки про банки і не тільки....

alfredhaos написав:
  2XL написав:Є задача відправити за кордон 2к євро. Країна евросоюза. Тільки переказ з картки на картку чи є інші варіанти? Бажані мінімальні витрати

Переводы родственникам можно делать внутри 1 банка, комиссии до 1%
Нашёл у моно за 1% любая зарубежная карта. В пределах 100к.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 12:01

Re: Байки про банки і не тільки....

PUnder написав:Вони відкривають там собі револют.
С ней много мороки?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:01

господа, скажите, где у нас проходит офлайн авторизация оплаты помимо валидаторов в общественном транспорте?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 07:55

Коллеги, какие банки начали продавать доллары на депозиты?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 10:48

Re: Байки про банки і не тільки....

Evgeny написав:Коллеги, какие банки начали продавать доллары на депозиты?
Альфа сказали в підримці що готові, але на практиці не перевіряв
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 10:49

Re: Байки про банки і не тільки....

IMPRINTER написав:господа, скажите, где у нас проходит офлайн авторизация оплаты помимо валидаторов в общественном транспорте?
Метро, хоча це теж ГТ
Faceless
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