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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 лип, 2022 11:50
Evgeny написав:
Коллеги, какие банки начали продавать доллары на депозиты?
Укргазбанк.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 12:13
Vorlon написав: Evgeny написав:
Коллеги, какие банки начали продавать доллары на депозиты?
Укргазбанк.
Ну, они и не переставали -- технически говоря
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