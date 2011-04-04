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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1535153615371538

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 158
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
20
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:50

  Evgeny написав:Коллеги, какие банки начали продавать доллары на депозиты?

Укргазбанк.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:13

  Vorlon написав:
  Evgeny написав:Коллеги, какие банки начали продавать доллары на депозиты?

Укргазбанк.

Ну, они и не переставали -- технически говоря :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:36

  Vorlon написав:
  Evgeny написав:Коллеги, какие банки начали продавать доллары на депозиты?

Укргазбанк.


это совсем не то ! это из другой оперы и никак не связано с новыми нормативными актами НБУ.

Укргаз это делал уже давно - он продавал НАЛИЧНЫЙ доллар ! это совсем другое ... вы у него просто так типа покупали и просто так эти же НАЛИЧНЫЕ вносили на депозит, как вроде сами принесли их из дома ... факт того, что он покупался для открытия депозита (целевой фактор обмена) НИГДЕ не зафиксирован.

НБУ разрешил продавать БЕЗНАЛИЧНЫЙ доллар для открытия депозита, т.е. вы должны этот доллар БЕЗНАЛИЧНО купить и БЕЗНАЛИЧНО внести и при этом должно быть в назначении отражено, что его покупка была целевая (на валютный депозит) ... и как это банки смогут оформить лично мне непонятно ... это только открытие валютного депозита с гривневой карты/счета с конвертацией списанной суммы в доллары с назначением "оформление депозита" ...
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:15

  Evgeny написав:Коллеги, какие банки начали продавать доллары на депозиты?

  tvmisnn написав:Друзі!

А як вам така пропозиція – купити валюту за вигідним курсом? 😮

✅ У нас, в Укргазбанку, придбати валюту можна за курсом НБУ + 1% (на сьогодні це 36,93 грн за долар), розмістивши її потім на депозиті строком від 3-х місяців.

Таким чином ви:
1️⃣ придбаєте долари США за курсом, вигіднішим ніж в пунктах обміну;
2️⃣ зберігатимете кошти у надійному державному банку;
3️⃣ будете отримувати гарантований додатковий дохід у вигляді відсотків за вкладом.

🔺Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).

Тож, не зволікайте – мерщій прямуйте до найбільш зручного для вас відділення нашого банку для купівлі валюти💰
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:17

Re: Байки про банки і не тільки....

А у Прокредита минимум на депозит 5000 баксюков...
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