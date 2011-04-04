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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1536153715381539

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 158
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
20
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:42

укгаз.
ответил на гор.линии. 0800... по курсу НБУ + 1% от 3 мес. Сумма в мес. не больше 50тыс.грн
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:52

  V2 написав:
  Evgeny написав:Окрыл в Аккорде, курс 36,94.
Допозит на 3 мес. Ставка 1,4%

Открыл в ОТП банке, доп.комиссии 0,3% за обмен
1% за снятие валюты. Итоговый курс 37,40.
Депозит 0,1%


Сума - 50 тис.грн.?

з.і. ще Укргазбанк анонсував.

Да, 50 тыс.грн.

Ещё в ТАС начали делать но в приложении зависла функция продажи валюты. Завтра опять попробую.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:54

Evgeny
Який курс вимальовується в ТАСі?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:57

  V2 написав:Evgeny
Який курс вимальовується в ТАСі?

Правильный))
36,94
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:13

Забавно))

Только что перезвонил менеджер ОТП банка, сказала что доллары купили по 36,65.
В итоге на мой гривневый счёт вернулось 380 грн.
Evgeny
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