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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:42
укгаз.
ответил на гор.линии. 0800... по курсу НБУ + 1% от 3 мес. Сумма в мес. не больше 50тыс.грн
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:52
V2 написав: Evgeny написав:
Окрыл в Аккорде, курс 36,94.
Допозит на 3 мес. Ставка 1,4%
Открыл в ОТП банке, доп.комиссии 0,3% за обмен
1% за снятие валюты. Итоговый курс 37,40.
Депозит 0,1%
Сума - 50 тис.грн.?
з.і. ще Укргазбанк анонсував.
Да, 50 тыс.грн.
Ещё в ТАС начали делать но в приложении зависла функция продажи валюты. Завтра опять попробую.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:54
Evgeny
Який курс вимальовується в ТАСі?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:57
V2 написав:Evgeny
Який курс вимальовується в ТАСі?
Правильный))
36,94
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:13
Забавно))
Только что перезвонил менеджер ОТП банка, сказала что доллары купили по 36,65.
В итоге на мой гривневый счёт вернулось 380 грн.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 17:06
У Акорда нормальные условия через грн в дол. на 3 мес.. Через 3 мес., если фонд, то НБУ и чёрный рынок сравняются уже
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Додано: Пон 25 лип, 2022 17:27
Evgeny написав:
Из интересного...
Похоже загончик от НБУ рисуется..
Подождём-с, пооглядываемся
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