укгаз.
ответил на гор.линии. 0800... по курсу НБУ + 1% от 3 мес. Сумма в мес. не больше 50тыс.грн
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:42
укгаз.
ответил на гор.линии. 0800... по курсу НБУ + 1% от 3 мес. Сумма в мес. не больше 50тыс.грн
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:52
Да, 50 тыс.грн.
Ещё в ТАС начали делать но в приложении зависла функция продажи валюты. Завтра опять попробую.
Додано: Пон 25 лип, 2022 16:13
Забавно))
Только что перезвонил менеджер ОТП банка, сказала что доллары купили по 36,65.
В итоге на мой гривневый счёт вернулось 380 грн.
Додано: Пон 25 лип, 2022 17:06
У Акорда нормальные условия через грн в дол. на 3 мес.. Через 3 мес., если фонд, то НБУ и чёрный рынок сравняются уже
Додано: Пон 25 лип, 2022 17:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 25 лип, 2022 18:39
Пришли уведомления о проводках по ОТП.
Получается доллары купили по 36,65
+ комиссия за покупку 0,3%
Итого курс покупки 36,76
Но в ОТП еще комиссия будет за снятие валюты 1% по окончании депозита. По-этому примерный курс по окончании выходит 37,14
Думаю не плохо с учетом того что под вечер курс на улице 39,20 / 39,40
Додано: Пон 25 лип, 2022 19:04
Re: Байки про банки і не тільки....
в октябре долларами хоть отдадут? С ленд лизом привезут
Додано: Пон 25 лип, 2022 20:26
Re: Байки про банки і не тільки....
А де прочитати про умови? Цікавить вартість відкриття, вартість зняття і чи фігурує десь обіг коштів (щоб людина не втратила допомогу від країни)
Операція переказу коштів разова, меньше 2к евро.
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